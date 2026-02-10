ETS2 sa odkladá, europoslanci schválili zníženie emisií o 90 %. Zmeny aj pri azylovej politike

Europoslanci hlasovali o kompromisnej dohode, ktorú vlani v decembri dosiahli zástupcovia členských krajín a europarlamentu. Dohodu podporilo 413 europoslancov, 226 ich bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Teraz bude návrh už len formálne schvaľovať Rada EÚ, ktorá zastupuje členské štáty.
Európska komisia navrhla záväzný klimatický cieľ na rok 2040 vlani na začiatku júla. Stalo sa to napriek výhradám niektorých štátov, vrátane Českej republiky, ktoré chceli krok odložiť. Návrh vtedy prvýkrát počítal s tým, že krajiny EÚ budú môcť využívať takzvané uhlíkové kredity z rozvojových štátov na dosiahnutie cieľa v oblasti emisií.
Medzinárodné uhlíkové kredity umožňujú štátom, firmám alebo organizáciám kompenzovať časť svojich emisií tým, že finančne podporia projekty znižujúce alebo zachytávajúce emisie inde vo svete. Ide napríklad o výsadbu lesa, ochranu dažďových pralesov či investície do obnoviteľných zdrojov.Čítajte viac ETS2: Čaká nás brutálne zdraženie benzínu a nafty? Ceny môžu vzrásť o desiatky centov
Podľa súčasnej kompromisnej politickej dohody môžu štáty využívať medzinárodné kredity na dosiahnutie až piatich percentuálnych bodov zníženia emisií od roku 2036. Tieto kredity však môžu použiť iba v odvetviach, ktoré nie sú regulované v rámci systému emisných kvót (EÚ ETS) a môžu pochádzať iba z partnerských krajín, ktorých klimatické ciele sú zlučiteľné s cieľmi parížskej dohody.
Cieľom parížskej dohody z roku 2015 je obmedziť globálne otepľovanie a bojovať proti zmene klímy. Štáty sa zhodli na cieli udržať nárast priemernej globálnej teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou a pokiaľ možno obmedziť nárast na 1,5 stupňa. Dohodu ratifikovali všetky krajiny EÚ.
Zavedenie systému EÚ ETS2 bude podľa kompromisnej dohody odložené o jeden rok, z roku 2027 na rok 2028. Systém ETS2 sa vzťahuje na emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave. O tieto zmeny sa usilovala okrem iného predchádzajúca česká vláda premiéra Petra Fialu. Súčasná vláda premiéra Andreja Babiša systém emisných kvót ETS2 úplne odmietla a uviedla, že bude v EÚ hľadať podporu pre zrušenie tohto systému.
Hneď ako teraz Rada EÚ text schváli, nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.Čítajte viac Stane sa z vlastníctva auta luxus? Nové pravidlá Bruselu môžu poriadne predražiť šoférovanie