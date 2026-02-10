Slovenský „miliardár“ prehral spor s českým kolegom, musí platiť milióny dolárov za očierňovanie

Pražský súd uznal rozsudok v častiach, ktoré sa týkali náhrady škody, náhrady nákladov na právne zastúpenie a ujmy na povesti a citovej utrpenia na základe nároku vychádzajúceho z ohovárania. Sudkyňa podotkla, že v ČR, kde je časť rozsudku teraz právoplatne uznaná, má byť exekúciou postihnutá iba jedna nehnuteľnosť, ktorú Krúpa navyše neužíva. Nemožno tak preto podľa nej hovoriť o tom, že by bol priznaný nárok likvidačný. Odkázala aj na americký rozsudok, podľa ktorého sa sám Krúpa prezentuje ako miliardár.
Extrémne intenzívne a roky
Podľa sudkyne nároky nie sú ani excesívne, pretože išlo zo strany Krúpy aj podľa amerického súdu o skutky extrémnej intenzity, ktoré trvali niekoľko rokov a prejavovali sa vo všetkých sférach života Bakalu. „Trvalo poškodili jeho povesť, obmedzili oprávneného a členov jeho rodiny v spoločenskom styku a vo svojom dôsledku znížili aj do budúcnosti reputáciu oprávneného pri jeho ďalších zárobkových i spoločenských aktivitách, a to všetko za úplne zavrhnutiahodným vydieračským cieľom povinného získať sumu 23 miliónov amerických dolárov,“ konštatovala sudkyňa.Čítajte viac Poradcovia: V prípade Arca Capital môžu prísť o svoje peniaze aj obyčajní ľudia
Podľa amerického rozsudku viedol Krúpa proti Bakalovi medzinárodnú kampaň v rokoch 2016 až 2018. Začala v Európe, potom Krúpa Bakalu cez prostredníka vyzval na platbu 23 miliónov dolárov, inak kampaň prenesie do USA. Keď Bakala nezaplatil, Krúpa podľa verdiktu najal v Spojených štátoch firmu, ktorá v kampani pokračovala. Napríklad zorganizovala falošný protest pred školou, kam chodili Bakalove deti.
Bakala podal žalobu na Krúpu aj na americkú najatú firmu. Súd v americkom meste Beaufort mu priznal odškodnenie za ujmu na dobrej povesti a citovú stratu, náhradu nákladov právneho zastúpenia a takzvanú sankčnú náhradu škody. Krúpa vydieranie popieral, rozhodovania v USA sa v čase pandémie covidu-19 nezúčastnil. Sudca spor rozhodol v Bakalov prospech kvôli dlhodobej Krúpovej nečinnosti.
Vraj účelovo žalovali v USA
Pražský krajský súd už raz rozsudok z väčšej časti uznal, Najvyšší súd však nariadil, aby sa sporom dôkladnejšie zaoberal. Podľa sudkyne krajského súdu bolo okrem iného nutné posúdiť, kde došlo ku škodovému konaniu. Pri majetkovej škody dnes súd uznal náklady, ktoré sa týkali amerických právnych služieb. Pri nemajetkovej ujme potom dospel k záveru, že pri skutkoch, ku ktorým dochádza napríklad cez internet či v médiách, dochádza k ujme tam, kde má poškodený prevažujúcu časť svojho života, čo je u Bakaly práve v USA.
Krúpov právny zástupca dnes okrem iného pred súdom uviedol, že v žalobe boli účelovo žalované aj americké subjekty, aby sa vytvoril zdanlivý priestor pre zásah amerického súdu, čo vraj bolo procesne výhodné pre Bakalu a nevýhodné pre Krúpu. Súdy v USA totiž v niektorých prípadoch priznávajú astronomické sumy. Právny zástupca Bakalu to odmietol. Proti rozsudku možno podať dovolanie na Najvyšší súd v Brne. K dnešnému rozhodnutiu sa ani jeden z právnych zástupcov nevyjadril.
Bakala je česko-americký podnikateľ, v Česku investoval napríklad do ťažobného priemyslu, médií a nehnuteľností. Dlhodobo je radený medzi najbohatšie Čechy. Krúpa je pôvodom slovenský finančník, ktorý žije v SR, pôsobil v skupine Arca Capital.