Najväčšia politická obeť? Epstein potápa britského premiéra Starmera

Starmer so sexuálnym predátorom, ktorý v roku 2019 spáchal vo väzbe samovraždu, priamo nič nemal. No jeho vláda vlani vo februári poslala do USA za veľvyslanca dlhoročného vplyvného labouristického politika Petra Mandelsona. A ten bol vo vzťahu s Epsteinom namočený až po uši. Polícia dokonca preveruje, či Mandelson neodovzdával sexuálnemu delikventovi citlivé vládne informácie v čase, keď pôsobil v rokoch 2008 až 2010 vo vláde Gordona Browna.
Ako sa rozpadávajú vlády
Pre premiéra Starmera prišla táto aféra v najnevhodnejšej chvíli. Predsedom vlády sa stal v júli 2024, keď jeho labouristi jasne vyhrali parlamentné voľby. No po menej ako dvoch rokoch patrí Starmer k najmenej populárnym premiérom v dejinách a prieskumy verejnej mienky pomerne jasne vedie krajne pravicová strana Reform UK.Čítajte viac Epstein nebol jediný. Obchodovanie s dievčatami bola vstupenka do kruhu bohatých a mocných
„Vlády sa často rozpadajú najprv pomaly a potom rýchlo. A ukazuje sa, že Starmerov kabinet je ešte krehkejší ako iné v minulosti,“ reagoval pre Pravdu expert na britskú politiku Martin Farr z univerzity v Newcastli.
Už rezignoval šéf kancelárie premiéra Morgan McSweeney. Ten zásadným spôsobom prispel k tomu, že labouristi zvíťazili v spomenutých parlamentných voľbách. Mnohí experti sa však zhodujú, že od vstupu do vlády McSweeney svoju prácu príliš nezvládal. Bol to práve on, kto presadzoval Mandelsonovo vymenovanie za ambasádora v Spojených štátoch.Čítajte viac Kto po posledných udalostiach zbiera politické body? Kauza Epstein môže uškodiť koalícii, zatiaľ čo v prieskumoch rastú radikáli
„McSweeneyho odchod nám môže niečo povedať o osude Starmera. Nikdy nebol slabší ako teraz, ale momentálne získal trochu času. K dispozícii totiž nie je nikto, kto by ho chcel nahradiť. Ak premiér skončí, opäť sa posilní vážny trend, ktorý sledujeme v britskej politike a vo verejnom živote. Žiaden premiér od Davida Camerona v roku 2010 nevydržal vo funkcii dlhšie ako tri roky. (Od brexitového referenda v roku 2016 mala Británia už päť predsedov vlády, pozn. red.). Voliči sú stále netrpezlivejší a neznášanlivejší,“ pripomenul Farr.
Aj politológ Simon Usherwood to vidí tak, že predsedu vlády vo funkcii momentálne drží najmä to, že o ňu nik nemá záujem.
„Mandelsonov škandál je súčasťou rastúcich obáv v Labouristickej strane, ktoré sa týkajú Starmerovho líderstva. Zdalo sa, že ľudia sú ochotní akceptovať Mandelsonovo vymenovanie za veľvyslanca v USA, ale teraz to považujú za dôkaz toho, že premiér má nedostatky v politickom uvažovaní a nie je ochotný byť politickým vodcom. Odchod Morgana McSweeneyho by mohol odstrániť časť tlaku na Starmera, ale predseda vlády zároveň prišiel o svoju obrannú líniu. Nezdá sa však, že by niekto chcel v tejto chvíli vymeniť premiéra. Keď sa takí ľudia nájdu, je dosť pravdepodobné, že sa veci rýchlo obrátia proti Starmerovi,“ predpovedal Usherwood, ktorý pôsobí na britskej Open University.Čítajte viac Lajčák mu písal o cigare s Lavrovom i Ficovi. Expert z USA: Epsteinov prípad je viac než len politický škandál
Samotný Mandelson už vystúpil z Labouristickej strany a opustil aj Snemovňu lordov. Podľa zverejnených dokumentov mu Epstein dal v rokoch 2003 až 2004 sumu 75-tisíc dolárov. Mandelson tvrdí, že na žiadne takéto platby si nespomína, ale so sexuálnym predátorom udržiaval kontakty aj po roku 2008. Vtedy Epsteina na Floride odsúdili za organizovanie detskej prostitúcie. Mandelson mu písal, že si o ňom myslí len to najlepšie a podporoval ho, aby bojoval za predčasné prepustenie.
Otázne je, čo britský politik, ktorý bol aj eurokomisárom pre obchod (2004 – 2008), na Epsteinovi vlastne videl. Mandelson je gej a má dlhodobý vzťah, takže to nevyzerá tak, že by mal záujem o sexuálne služby. Preto sa opäť otvára otázka, prečo Epstein tak priťahoval bohatých a mocných ľudí.
Svet, v ktorom žijeme
„Čo to hovorí o svete, v ktorom žijeme? Je to potvrdenie reality, v ktorej sú súčasťou elít veľmi zlí aktéri motivovaní mocou, peniazmi a sexom. Pozrite sa po svete a nájdete množstvo takýchto darebákov, od autoritárskych vodcov cez obchodníkov so zbraňami až po obchodníkov so sexom, ako bol Epstein. Čo mi dáva nádej? Že sú tu aj odvážni ľudia vrátane Epsteinových obetí, ktorí sa ozvú. Svet zúfalo potrebuje takýchto zástancov morálnych princípov,“ povedal pre Pravdu Alexander Hinton, profesor antropológie na Rutgersovej univerzite.Čítajte viac Rozprávkový príbeh nórskej monarchie kazí obžaloba zo znásilnenia a výmena správ medzi princeznou a Epsteinom
Mandelson tvrdí, že sa dal obalamutiť charizmatickým zločineckým klamárom, veľmi to ľutuje a sympatizuje s Epsteinovými obeťami. Podľa BBC, ktorá sa odvoláva na zdroje z kabinetu premiéra, však politik pri procese preverovania, či sa hodí na veľvyslanecký post, iba dávkoval pravdu o vzťahu k sexuálnemu predátorovi.
Ako dlho teda Starmer ešte vydrží vo funkcii? Možno do mája. Vtedy sa v Škótsku konajú voľby a ak v nich labouristi pohoria, čo je veľmi pravdepodobné, bude to zrejme signál, že premiér musí skončiť.
„Starmerova popularita je historicky nízka a škandál Mandelson-Epstein to v súčasnosti ešte zhoršuje. Anas Sarwar, líder škótskej Labouristickej strany, ktorá v prieskumoch prudko padá, vyzval premiéra, aby odstúpil. Momentálne by som Starmerovi dal 50-percentnú šancu, že si udrží svoju funkciu. Povedal by som, že je rovnako pravdepodobné, že bude musieť odísť, ako to, že sa bude ďalej prebíjať premiérskym životom. Je to však príbeh, ktorý sa mení každú chvíľu, a je naozaj zložité predpovedať, ako sa zachovajú Starmerovi kolegovia vo vláde a v parlamente. A tiež to, ako na predsedu vlády zapôsobí mediálna búrka,“ uviedol pre Pravdu Kristian Steinnes, expert na európsku a britskú politiku z Nórskej vedeckej a technickej univerzity.