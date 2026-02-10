Pravda Správy Svet Synovec našiel disk s desaťročiami hrôz. Francúzi vyšetrujú muža, ktorý zneužil 89 detí

Francúzske úrady vyšetrujú 79-ročného muža, ktorý počas uplynulého polstoročia sexuálne zneužil 89 detí a dospievajúcich. Predvlani obvinený senior sa počas vyšetrovania priznal k tomu, že zabil svoju matku a tetu, informoval dnes podľa agentúry AFP prokurátor z alpského mesta Grenoble.

10.02.2026 14:18
Na zločinnú minulosť Francúzov upozornil úrady jeho synovec, ktorý objavil USB disk so záznamami o jeho činoch z rokov 1967 až 2022. Muž pôsobil ako pedagóg v mnohých krajinách sveta a popísal svoje sexuálne kontakty s mladými ľuďmi vo veku od 13 do 17 rokov. Odohrávali sa v Nemecku, Švajčiarsku, Alžírsku, Maroku, Nigeri, Indii, Kolumbii, na Filipínach a v Novej Kaledónii.

Muž tiež priznal, že „dobrovoľne ukončil život dvoch osôb“, uviedol prokurátor Etienne Manteaux. Jednalo sa o jeho matku, ktorú pripravil o život v 70. rokoch minulého storočia, kedy podľa neho umierala na rakovinu, a o jeho 92-ročnú tetu, ktorú zabil o dve desaťročia neskôr. Obe udusil vankúšom, uviedol prokurátor.

Muž sa podľa AFP k zabitiam oboch žien priznal. Uviedol, že sa cíti v práve, pretože by sám chcel, aby jeho život niekto ukončil podobným spôsobom, keby bol smrteľne chorý.

