Ukrajinci spustili mohutnú protiofenzívu vo viacerých smeroch, tvrdia Rusi. Hovoria o prielomoch

Rusi hovoria o lokálnom protiútoku
Kanál Rybar, ktorý je napojený na Kremeľ, tvrdí, že Ukrajina na prelome januára a februára spustila lokálnu protiofenzívu vo východnej časti Záporožskej oblasti.
„Doteraz sa akcie ukrajinských ozbrojených síl obmedzovali na vysielanie malých peších skupín, ktoré sa pokúšali udržať pozície v ruinách alebo lesných pásoch a spomaliť postup ruských síl. Nedávno však ukrajinské formácie prvýkrát po dlhom čase spustili lokálnu protiofenzívu,“ uvádza Rybar na Telegrame.
Ďalší Telegramový kanál Alex Parker Returns zverejnil mapu s tromi miestami údajných ukrajinských útokov na hranici Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti. Podľa mapy mali útoky smerovať proti jednotkám 29. a 36. armády zo skupiny Východ, a to v okolí obcí Sosnivka a Novooleksandrivka. Ďalší úder mal smerovať na Nečaivku severne od Huľajpoľa.
Ďalší ruskí vojenskí blogeri, vrátane kanála Vojenkor Kotenok, hovoria o bojoch pri obciach Velykomychajlivka, Orestopiľ, Ternuvate či dokonca Dobropilľa severne od Pokrovska. Podľa týchto zdrojov mali byť ruské jednotky vytlačené zo západných pozícií pri obciach Pryluky a Prydorožne.
Rybar zároveň pripúšťa, že ukrajinské jednotky dosiahli v niektorých sektoroch postup.
„Napriek tomu, že sa nepriateľovi v niektorých oblastiach podarilo preniknúť relatívne hlboko do kontrolnej zóny ruských ozbrojených síl, zatiaľ nejde o kritické problémy. Ťažkosti súvisia predovšetkým s výpadkami terminálov Starlink a nepriaznivým počasím,“ uviedol kanál.
Podľa ruských správ mala byť do bojov nasadená aj ťažká technika. Kanál Dva majora informoval o horiacich obrnených vozidlách a Rybar tvrdí, že bol zničený ďalší tank Abrams, údajne pochádzajúci z nedávnej dodávky z Austrálie.
Ukrajina: Ruské správy sú korekciou vlastných klamstiev
Ukrajinské vojenské velenie o protiofenzíve neinformuje. Hovorca skupiny Juh Vladyslav Vološyn pre RBK-Ukrajina uviedol, že niektoré ruské tvrdenia sú nelogické. Ako príklad uviedol obec Ternuvate, ktorú podľa neho nebolo možné „oslobodiť“, keďže ju ruské jednotky nikdy neobsadili.
Vološyn tvrdí, že ruské sily sa pokúšajú o malé infiltračné operácie, ktoré následne prezentujú ako dobytie obcí. Po zničení týchto skupín sa podľa neho Moskva snaží korigovať svoje predchádzajúce prehnané vyhlásenia tým, že hovorí o „ukrajinskom protiútoku“.
Zároveň však priznal zvýšenú aktivitu ukrajinských síl v oblasti. Podľa jeho slov jednotky denne vykonávajú až dve desiatky prieskumných a pátracích operácií, zameraných na identifikáciu a likvidáciu ruských infiltračných a sabotážnych skupín. Ukrajinské sily zároveň uskutočnili razie vo všetkých lokalitách, kde Rusko hlásilo útoky.
ISW: Moskva pravdepodobne zveličuje
Možnosť lokálnych protiútokov úplne nevylučujú ani analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Podľa nich mohli ukrajinské jednotky využiť počasie a výpadky ruského systému Starlink na obmedzené protiútoky s cieľom zabrániť ruskému prieniku do otvorenej krajiny Dnepropetrovskej oblasti.
Zároveň však ISW upozorňuje, že Moskva s vysokou pravdepodobnosťou klame alebo výrazne zveličuje tvrdenia o začiatku rozsiahlej ukrajinskej protiofenzívy v blízkosti administratívnej hranice Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.
Analytici sa pritom odvolávajú na ruských vojnových korešpondentov, podľa ktorých Ukrajinci využívajú hmlu a nedávne zablokovanie terminálov Starlink používaných ruskými jednotkami na pokusy o útoky vo viacerých smeroch, vrátane oblasti pri obci Ternuvate.
Vološyn však zopakoval, že Ternuvate zostáva pod kontrolou Ukrajiny. Podľa jeho slov sa ruské sily pokúsili v obci vyvesiť vlajku s cieľom vytvoriť falošné dôkazy o jej obsadení. Línia frontu sa podľa neho v súčasnosti nachádza najmenej 10 až 15 kilometrov od obce.