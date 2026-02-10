Epstein svoje chápadlá zaplietol aj do švédskej kráľovskej rodiny, princezná sa priznala

„Stretla som sa s ním v niekoľkých spoločenských situáciách,“ povedala princezná. S Epsteinom sa podľa jej slov stretla dvakrát – v reštaurácii a na premietaní filmu. „Našťastie, to bolo všetko,“ konštatovala.
„Teraz, keď som sa dočítala o všetkých tých hrozných zločinoch, ktoré spáchal na mladých ženách, som vďačná, že som s ním nič nemala od tých pár stretnutí v mojich dvadsiatich rokoch,“ uviedla. Princezná dodala, že myslí na obete Epsteina a dúfa v spravodlivosť.
Z medializovaných správ vyplýva, že princeznú Sofiu – v tom čase Sofiu Hellqvistovú – predstavila Epsteinovi švédska podnikateľka Barbro Ehnbomová. Kráľovská rodina tvrdí, že Sofia za posledných 20 rokov nemala žiadny kontakt s týmto finančníkom.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Tie odhalili väzby rôznych známych osobností vrátane politických predstaviteľov na nebohého amerického finančníka, ktorý podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
Napojenie na Epsteina mala podľa spisov aj korunná princezná Nórska Mette-Marit či brat britského kráľa a niekdajší princ Andrew Mountbatten-Windsor.