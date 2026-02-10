„Moskva vojnu nevyhrá.“ Kallasová chystá zoznam ústupkov, ktoré má EÚ žiadať od Ruska

„Všetci pri stole – vrátane Rusov a Američanov – musia pochopiť, že je potrebný súhlas Európanov (na dosiahnutie mierovej dohody),“ povedala Kallasová. EÚ by si podľa nej mala tieto ústupky jasne stanoviť ešte pred prípadným začiatkom rozhovorov s Kremľom.
Viacerí európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona presadzujú obnovenie rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zároveň navrhla vymenovať osobitného vyslanca pre takéto rokovania.
Kallasová spresnila, že v najbližších dňoch plánuje rozoslať 27 členským štátom EÚ zoznam „nápadov“, ktoré by mali obsahovať požiadavky Únie voči Moskve. „Najprv by sme mali diskutovať o tom, čo chceme s Rusmi riešiť, až potom o tom, kto s nimi bude rokovať,“ doplnila.
Podľa šéfky úniovej diplomacie musí Európa tlačiť na konkrétne ústupky, napríklad na obmedzenie ruských ozbrojených síl, zatiaľ čo Washington sa podľa nej v súčasnosti sústreďuje najmä na presviedčanie Kyjeva ku kompromisom. Kallasová na záver zdôraznila, že Rusko vojnu na Ukrajine „nevyhrá“.