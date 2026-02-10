Pravda Správy Svet Napriek krutým mrazom v USA a Európe bol január 2026 piatym najteplejším v histórii

Napriek výraznému ochladeniu, ktoré zasiahlo časť Spojených štátov a Európy, je tohtoročný január v globálnom meradle na piatom mieste v rebríčku najteplejších prvých mesiacov roka od začiatku meraní, informovala služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S).

10.02.2026 16:05
Severnú pologuľu zasiahli v januári mrazy v dôsledku oslabenia polárneho vortexu, ktorý počas zimy drží arktický vzduch nad severným pólom. Chladný vzduch sa tak dostal do Európy a Severnej Ameriky.

V iných častiach zemegule, vrátane väčšiny Arktídy a na západe Severnej Ameriky, však boli teploty prevažne nadpriemerné. Austráliu a Čile sužovali rozsiahle požiare, Juhoafrickú republiku zasa záplavy.

Priemerná globálna teplota v januári bola o 1,47 stupňa Celzia vyššia ako je priemer pre tento mesiac v predindustriálnej ére (1850 – 1900), respektíve o 0,51 stupňa vyššia (12,95 stupňa) ako priemer za roky 1991 – 2020.

Európa však zaznamenala najchladnejší január od roku 2010 s priemernou teplotou mínus 2,34 stupňa, čo je o 1,63 stupňa menej ako priemer rokov 1991 – 2020.

V USA zasiahli silné mrazy, sneženie a poľadovica územie od Nového Mexika po Maine a vyžiadali si viac ako 100 obetí.

Priemerná teplota morskej hladiny v januári bola 20,68 stupňa, čo je štvrtá najvyššia hodnota od začiatku meraní. Je to o 0,29 stupňa menej ako rekord z januára 2024.

V Arktíde bol priemerný rozsah morského ľadu o šesť percent nižší ako priemer. Podľa C3S ide o tretiu najnižšiu hodnotu za daný mesiac. V západnej, južnej a východnej Európe bol január daždivejší ako zvyčajne. Výdatné zrážky viedli k záplavám a značným škodám v Taliansku, na západnom Balkáne a vo Veľkej Británii.

„Január 2026 bol jasnou pripomienkou toho, že klimatický systém môže niekedy súčasne priniesť veľmi chladné počasie do jedného regiónu a extrémne teplo do iného,“ povedala Samantha Burgessová z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF).

Podľa C3S bol doteraz globálne najteplejším rok 2024, rok 2023 bol druhý a rok 2025 sa zaradil na tretie miesto.

