Kremeľ vyťahuje bič na Telegram: zavádza obmedzenia pre populárnu platformu

Ruský dozorný úrad v utorok oznámil, že zavádza obmedzenia pre platformu Telegram na základe obvinení z údajného porušovania ruských zákonov. Moskva sa tým snaží prinútiť Rusov, aby používali prísnejšie kontrolované domáce online služby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

10.02.2026 16:05
Zdroj: Pravda vo svete

Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) varoval viaceré internetové platformy, že ak nebudú dodržiavať ruské zákony, budú čeliť nútenému spomaleniu či úplnému zákazu. Podľa legislatívy sa údaje o ruských používateľoch musia uchovávať len v rámci krajiny a musí sa zamedziť ich zneužívanie na „kriminálne či teroristické“ účely. Ruskí používatelia hlásili spomalenie platformy počas utorka ešte pred oficiálnym oznámením.

Kritici a ľudskoprávni aktivisti to označujú za pokus Kremľa zvýšiť kontrolu a dohľad nad používaním internetu v Rusku pri potláčaní nesúhlasu s ofenzívou na Ukrajine, píše AFP.

Roskomnadzor uviedol, že bude postupne „zavádzať obmedzenia“ pre populárnu aplikáciu Telegram, ktorý podľa neho nekoná v súlade so zákonmi. Každodenne tam zverejňujú príspevky významné osobnosti aj vládne orgány.

Rusko sa už v minulosti pokúsilo zakázať Telegram, ktorý prevádzkuje Rus Pavel Durov. Nakoniec sa mu to nepodarilo a v roku 2020 zákaz zrušilo. Roskomnadzor sa ale snažil obmedziť aj iné služby vrátane aplikácie WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Meta, či platformu YouTube od Googlu.

