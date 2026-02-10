Šesť mocných začiernili, ale obete ukázali nahé a aj s menami. Zákonodarcovia kritizujú Trumpovu vládu za úpravy v Epstenových spisoch

Demokratický kongresman Ro Khanna stanici MS NOW povedal, že ministerstvo nedodržiava zákon o transparentnosti tým, akým spôsobom boli spisy redigované. Najmenej jeden dokument bol od sťažnosti kongresmana zverejnený v neupravenej podobe a námestník ministerky spravodlivosti Todd Blanche na X oznámil, že ministerstvo ctí transparentnosť.
Postup ministerstva pri upravovaní zverejnených spisov sa minulý týždeň stal terčom kritiky po tom, čo právnici Epsteinových obetí uviedli, že najnovšie zverejnená sada dokumentov obsahovala e-mailové adresy a nahé fotografie, v ktorých bolo možné rozpoznať mená a tváre možných obetí.
Obete vydali vyhlásenie, v ktorom označili zverejnenie týchto údajov alebo snímok za „poburujúce“, a uviedli, že by nemali byť „menované, vystavované verejnému skúmaniu a znovu traumatizované“. Ministerstvo spravodlivosti reagovalo oznámením, že všetky problematické súbory stiahlo a že k chybám došlo v dôsledku „technickej alebo ľudskej chyby“.
Chránia šesť mužov
Republikánsky kongresman Thomas Massie a demokrat Khanna, ktorí sa podieľali na zákone, na základe ktorého boli spisy zverejnené, novinárom oznámili, že ministerstvo zrejme chráni najmenej šesť mužov, ktorých mená v spisoch začernilo. Ich mená kongresmani nespresnili, ide ale podľa nich o najmenej jedného občana USA, troch alebo štyroch cudzincov a ďalšiu osobu, u ktorej nie je národnosť jasná. Podľa Massieho je jeden z mužov vysoko postavený člen zahraničnej vlády.Čítajte viac Najväčšia politická obeť? Epstein potápa britského premiéra Starmera
Blanche podľa BBC neskôr uviedol, že ministerstvo pri príslušnom dokumente odstránilo začernenie mien všetkých osôb, ktoré neboli obete.
Americké ministerstvo spravodlivosti na konci januára zverejnilo ďalší rozsiahly súbor dokumentov týkajúcich sa Epsteina. Sada obsahuje viac ako tri milióny strán, 2000 videí a 180 000 fotografií, medzi ktorými je veľké množstvo komerčnej pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zariadení.
Epstein sa pohyboval medzi mnohými vplyvnými ľuďmi z politiky, biznisu i umenia vrátane súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bieleho domu Billa Clintona; v títo politici neboli v súvislosti s jeho zločinmi obvinení zo žiadneho porušenia. V dokumentoch figurovalo napríklad aj meno bývalého slovenského ministra zahraničia a niekdajšieho predsedu Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka, ktorý v reakcii na zverejnené informácie odstúpil z pozície poradcu premiéra Roberta Fica. Väzby významných osobností na Epsteina riešia aj Británia, Nórsko, Lotyšsko a ďalšie štáty.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Už v roku 2008 bol v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.