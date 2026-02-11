Zelenskyj sa už chystá predávať zbrane. Koľko peňazí by Ukrajina mohla zarobiť na ich exporte?

Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v Kyjeve sa postarajú o to, aby do konca tohto roku otvorili v Európe desať centier, ktoré začnú ponúkať ukrajinskú vojenskú techniku. Zmienil sa o tom na sociálnej sieti Telegram. Prvé predajné strediská vzniknú v Berlíne a v Kodani. O snahe uspieť na zahraničných trhoch so zbraňami Zelenskyj hovoril už na jeseň minulého roku, teraz bol konkrétnejší: „Patria sem pobaltské štáty a severské krajiny… V polovici februára uvidíme výrobu našich dronov v Nemecku. Prevezmem prvý dron."
Zelenskyj teda poznamenal, že reč je aj o spoločnej výrobe. Platí to nielen o Nemcoch, ale napríklad aj o rozbehnutom projekte v Británii. „Výroba mimo Ukrajiny bude založená predovšetkým na domácom vývoji s účasťou ukrajinských špecialistov," ozrejmil prezident.
Rozmach výroby pre ozbrojené sily
Ak sa Ukrajine podarí splniť jej ciele, mohla by sa rýchlo vrátiť nielen na úroveň exportu zbraní pred niekoľkými rokmi, ale výrazne ju prekonať. Po ruskej invázii, ktorá sa začala vo februári 2022, zmrazila vývoz vojenskej techniky.
Z pohľadu na štatistické údaje vyplýva, že po roku 2014 Ukrajinci zaznamenali viac-menej trend klesajúcich príjmov z predaja vojenskej techniky do zahraničia, no málo peňazí nezarábali: napríklad v roku 2018 to bolo 318 miliónov amerických dolárov (USD). Predtým, konkrétne v roku 2013, išlo až o 687 miliónov USD.
Prečo sa Zelenskyj pozerá optimisticky v tomto smere do budúcnosti? Vojna viedla k nevyhnutnému rozmachu produkcie pre potreby ozbrojených síl. Na Ukrajine už funguje viac ako tisíc podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou zbraní a vojenského vybavenia.
Vynikajú hlavne so svojou ponukou dronov. Dokonca sa o ne zaujímajú Američania. Pentagon si nedávno vybral dve ukrajinské firmy. ktoré tento mesiac v USA predstavia svoje moderné produkty. „Vojenskí operátori ich budú najprv testovať, v marci je naplánované zadanie objednávok na výrobu prototypov bezpilotných lietadiel v celkovej hodnote približne 150 miliónov USD," napísal server Dengi s tým, že dodávky dronov potom potrvajú päť mesiacov.
Zahraničné investície do zbrojoviek
Môže si už Ukrajina dovoliť začať vyvážať vojenskú techniku vyrábanú na svojom území? Šéf zväzu zbrojárskeho priemyslu Ihor Fedirko odpovedá kladne, pretože podľa neho 60 percent potrieb armády pokrýva domáca výroba, čiže 40 percent pochádza z importu. V niektorých prípadoch sa dá hovoriť už o prebytkoch: konkrétne o dronoch, naopak, Ukrajinci sa sťažujú, že im chýbajú rakety zo zahraničia. Fedirko v rozhovore pre server Novini podotkol, že vývoz zbraní by sa mohol rozbehnúť na konci leta tohto roku po stanovení podmienok exportu a odstránení iných byrokratických prekážok.
V Kyjeve sa spoliehajú na to, že im pomôže aj prílev zahraničných investícií do zbrojárskeho priemyslu. „Vypočítali sme, že vlani do nášho obranného priemyslu bolo investovaných 105 miliónov USD a len prvá dohoda z tohto roku má hodnotu 700 miliónov USD. Dáva nám to nádej, že v roku 2026 získame do obranného priemyslu investície vo výške viac ako miliardy USD. A to je len začiatok," povedal pre Novini poradca Zelenského pre strategické záležitosti Oleksandr Kamyšin.
Jeho slová potvrdil priamo prezident: „Všetci chcú investovať. Rok 2026 sa stane rokom investícií do našich technológií," zdôraznil Zelenskyj. A z čoho vyplýva to, že Ukrajinci by sa mohli presadiť v zahraničí hlavne s predajom bezpilotných systémov? „V súčasnosti sa na Ukrajine nachádza 450 výrobcov dronov. Z nich je 40 až 50 špičkových," objasnil prezident. Dodal, že väčšina zahraničných investícií smeruje práve do výroby bezpilotných lietadiel, ktoré Ukrajinci úspešne používajú proti ruskej agresii.
Najprv iba sedem, teraz až päťsto
Príbeh rozmachu výroby dronov je pozoruhodný. „V roku 2022 existovalo iba sedem ukrajinských certifikovaných dodávateľov dronov. V lete 2024 ich počet už dosahoval 87. Celkový počet domácich firiem zapojených do výroby bezpilotných lietadiel sa podľa rôznych odhadov už zvýšil na 500," upozornil bezpečnostný analytik Taras Jemčura v texte, ktorý napísal pre server Dzerkalo tyžnia.
O prudkom tempe rastu výroby svedčí to, keď sa porovná výrok ministra obrany z roku 2023 s ponukou na trhu, ktorá existovala o rok neskôr. Pred tromi rokmi vtedajší šéf rezortu obrany Oleksij Reznikov vyhlásil, že štát by kúpil toľko dronov, koľko ich fabriky dokážu vyrobiť. O rok neskôr producenti dronov už hovorili dokonca o prebytkoch a preto začínali lobovať za uvoľnenie exportných obmedzení.
Ukrajinci dokážu ročne vyrobiť až 4 milióny kusov dronov rôznych typov. Nielen bojových, ale aj prieskumných. V prípade nárastu investícií do vojenskej výroby by boli schopní dokonca zdvojnásobiť produkciu bezpilotných strojov. Kapacity sú už také veľké, že na jeseň 2025 výrobcovia dronov napísali list, v ktorom Zelenského vyzvali, aby zrušil zákaz exportu na túto vojenskú produkciu.
Nevyužité kapacity, ide o miliardy dolárov
Ukrajinský zväz obranného priemyslu prízvukuje, že obnovenie exportu zbraní môže významne ovplyvniť ekonomiku štátu. Jeho predstavitelia na to poukázali už v polovici roku 2024: „Výrobná kapacita domáceho obranného priemyslu dosahuje až 20 miliárd USD ročne, pričom štát dokáže nakúpiť zo svojho rozpočtu zbrane a strelivo len za 6 miliárd USD," informoval zväz vo vtedajšom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, čo je koordinačný orgán podliehajúci prezidentovi, uviedla už vlani, že domáci obranný priemysel by dokázal vyrobiť produkty v hodnote až 35 miliárd USD. Verejné financie však umožňujú ukrajinským ozbrojeným silám teoreticky nakúpiť len za polovicu uvedenej sumy. Rada pritom odhaduje, že tohtoročná kapacita výroby by potenciálne mohla predstavovať až objem 60 miliárd USD. Samozrejme, že sú to iba teoretické údaje, no aj po ich znížení realita musí vyzerať veľmi optimisticky z pohľadu Ukrajincov. Dodajme, že aktuálny údaj o potenciálnej kapacite je dokonca trojnásobne väčší v porovnaní s tým, čo zaznelo pred dvomi rokmi.
O podobných údajoch ako rada sa zmienil podpredseda parlamentné výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a rozviedku Jehor Černiv. „Potenciálna výrobná kapacita ukrajinského obranného priemyslu sa odhaduje približne na 35 – 40 miliárd USD ročne, ale veľká časť tohto objemu zostáva nevyužitá pre nedostatok financovania," povedal pre server NV Biznis. Recept Černiva, ako využiť maximum kapacít, je tento: investovať 50 percent financií zo štátneho rozpočtu a 50 percent peňazí od súkromných investorov (hlavne zo zahraničia).
S prihliadnutím na to, že vo svete sa začalo dávať čoraz viac peňazí na obranu, čo platí aj o členských štátoch NATO v Európe, Ukrajina má perspektívu zarábať na exporte zbraní viac ako kedykoľvek v minulosti. Nateraz sa zdá, že vo vývoze by jej mohlo dlho patriť prvenstvo v tom, o čo sa opiera pri obrane počas ruskej invázie: pochopieľtne, že ide o drony.