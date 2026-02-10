Trumpov minister obchodu poprel vzťah s Epsteinom, čelí tlaku na rezignáciu

Americké ministerstvo spravodlivosti na konci januára zverejnilo milióny dokumentov súvisiacich s Epsteinom, vrátane e-mailov, podľa ktorých Lutnick navštívil Epsteinov súkromný ostrov, aby s ním obedoval. Lutnick pritom skôr tvrdil, že v tom čase už s Epsteinom nebol v kontakte.
Lutnick dnes vyhlásil, že si s Epsteinom vymenili iba asi desať e-mailov a stretli sa trikrát počas 14 rokov. Lutnick sa podľa svojich slov obeda s Epsteinom zúčastnil iba preto, že práve plával na lodi blízko finančníkovho ostrova, a prítomná bola aj Lutnickova rodina.Čítajte viac Šesť mocných začiernili, ale obete ukázali nahé a aj s menami. Zákonodarcovia kritizujú Trumpovu vládu za úpravy v Epstenových spisoch
"Nemal som s ním žiadny vzťah. S tým človekom som nemal takmer nič spoločné, "povedal Lutnick pri vypočutí pred senátnym výborom.
Lutnick v minulosti uvádzal, že sa zaviazal, že už nikdy nebude s Epsteinom v jednej miestnosti po tom, čo finančník Lutnickovi v roku 2005 ukázal masážny stôl vo svojom dome a predniesol sexuálne sugestívnu poznámku. Okrem toho, že Lutnick v roku 2012 s Epsteinom obedoval, však e-maily tiež ukazujú, že Epstein v roku 2015 dostal od Lutnicka pozvánku na fundraisingovú akciu pre vtedajšiu prezidentskú kandidátku Hillary Clintonovú, ktorá sa konala v Lutnickovej finančnej spoločnosti.
„Ja aj moja žena vieme, že som v žiadnom ohľade neurobil vôbec nič zlé,“ vyhlásil Lutnick.
Minister je jedným z vplyvných mužov v politike, biznise či zábavnom priemysle, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa stali terčom kritiky kvôli svojim väzbám na Epsteina, čo vypovedá o elitných spoločenských kruhoch, v ktorých sa Epstein pohyboval.Čítajte viac Najväčšia politická obeť? Epstein potápa britského premiéra Starmera