Trumpov minister obchodu poprel vzťah s Epsteinom, čelí tlaku na rezignáciu

Americký minister obchodu Howard Lutnick pri vypočutí v Senáte poprel, že by mal v minulosti akýkoľvek vzťah so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Lutnick čelí tlaku demokratov i republikánov na odstúpenie z funkcie od chvíle, keď novozverejnené spisy o Epsteinovi odhalili nové informácie o väzbách terajšieho ministra na finančníka. Demokratický senátor Chris Van Hollen dnes vyhlásil, že nové zistenia vyvolávajú otázky o Lutnickovej spôsobilosti zastávať ministerský post. Píše o tom agentúra Reuters.

10.02.2026 18:30
Trump lutnick Foto:
Minister obchodu Howard Lutnick počúva prezidenta Donalda Trumpa v rozhovore s novinármi počas letu na palube lietadla Air Force One zo spoločnej základne Andrews v Marylande do West Palm Beach na Floride v piatok 6. februára 2026.
Americké ministerstvo spravodlivosti na konci januára zverejnilo milióny dokumentov súvisiacich s Epsteinom, vrátane e-mailov, podľa ktorých Lutnick navštívil Epsteinov súkromný ostrov, aby s ním obedoval. Lutnick pritom skôr tvrdil, že v tom čase už s Epsteinom nebol v kontakte.

Lutnick dnes vyhlásil, že si s Epsteinom vymenili iba asi desať e-mailov a stretli sa trikrát počas 14 rokov. Lutnick sa podľa svojich slov obeda s Epsteinom zúčastnil iba preto, že práve plával na lodi blízko finančníkovho ostrova, a prítomná bola aj Lutnickova rodina.

"Nemal som s ním žiadny vzťah. S tým človekom som nemal takmer nič spoločné, "povedal Lutnick pri vypočutí pred senátnym výborom.

Lutnick v minulosti uvádzal, že sa zaviazal, že už nikdy nebude s Epsteinom v jednej miestnosti po tom, čo finančník Lutnickovi v roku 2005 ukázal masážny stôl vo svojom dome a predniesol sexuálne sugestívnu poznámku. Okrem toho, že Lutnick v roku 2012 s Epsteinom obedoval, však e-maily tiež ukazujú, že Epstein v roku 2015 dostal od Lutnicka pozvánku na fundraisingovú akciu pre vtedajšiu prezidentskú kandidátku Hillary Clintonovú, ktorá sa konala v Lutnickovej finančnej spoločnosti.

Publicista a historik Juraj Kríž o novej várke Epsteinových spisov
Video
Zdroj: ta3

„Ja aj moja žena vieme, že som v žiadnom ohľade neurobil vôbec nič zlé,“ vyhlásil Lutnick.

Minister je jedným z vplyvných mužov v politike, biznise či zábavnom priemysle, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa stali terčom kritiky kvôli svojim väzbám na Epsteina, čo vypovedá o elitných spoločenských kruhoch, v ktorých sa Epstein pohyboval.

