Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ

Spojené štáty a Irán v piatok v Ománe začali novú sériu nepriamych rokovaní, ktorých hlavnou témou je iránsky jadrový program. Trump od režimu v Teheráne žiada, aby uzavrel dohodu, v ktorej sa zaviaže neusilovať sa o jadrové zbrane a vzdať sa obohacovania uránu na svojom území. Irán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely.
Prvý požiadavok je pre Irán prijateľný, zároveň však trvá na tom, aby dohoda zahŕňala aj zrušenie sankcií, ktoré naň boli uvalené. Obohacovania uránu sa však vzdať nechce a odmieta aj zahrnutie ďalších tém do rokovaní, ktoré chcú Spojené štáty otvoriť – konkrétne jeho balistický program a podporu ozbrojených skupín v regióne.
USA a Irán rokovali o jadrovom programe už vlani počas série rozhovorov, ktoré sa takisto konali v Ománe. Tieto diskusie však prerušili júnové útoky izraelskej armády na jadrové a ďalšie ciele v Iráne, do ktorých sa jednorazovo zapojili aj Spojené štáty.
„Buď uzavrieme dohodu, alebo urobíme niečo veľmi tvrdé ako naposledy,“ vyhlásil Trump. Americká armáda 22. júna zaútočila na jadrové zariadenia vo Fordo, Natánze a Isfaháne. Pri útokoch použila vysoko účinné protibunkrové bomby GBU-57 zhadzované bombardérmi B-2, ako aj strely s plochou dráhou letu Tomahawk odpálené z ponorky.
„Máme flotilu, ktorá tam smeruje, a ďalšia by sa tam mohla pridať," povedal Trump pre Axios s tým, že zvažuje vyslanie ďalšej údernej skupiny lietadlovej lode do oblasti, meno lode však neuviedol. Diskusie v rámci Trumpovej administratívy o vyslaní druhej údernej skupiny serveru potvrdil aj nemenovaný americký predstaviteľ.
Úderná skupina zvyčajne zahŕňa lietadlovú loď s bojovými lietadlami, krížnik, niekoľko torpédoborcov a útočnú ponorku.
Podľa Trumpa by sa druhé kolo rokovaní mohlo uskutočniť už budúci týždeň. Omán, ktorý rokovania sprostredkúva, dnes navštívil tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání. V stredu bude rokovať aj v Katare, ktorý v minulosti takisto zohral úlohu sprostredkovateľa medzi Iránom a USA. Americkí predstavitelia podľa Axiosu predpokladajú, že Larídžání počas týchto návštev odovzdáva sprostredkovateľom iránske postoje a požiadavky, ktoré budú ešte pred druhým kolom rokovaní postúpené Spojeným štátom.