FBI zverejnila zábery maskovanej osoby pri dome z noci, keď zmizla matka známej moderátorky

Čiernobiele snímky zverejnil riaditeľ FBI Kash Patel na sociálnej sieti X. Video bolo podľa neho získané zo zvyškových dát. Patel dodal, že zábery ukazujú „ozbrojenú osobu, ktorá zrejme manipulovala s kamerou pri vchodových dverách Nancy Guthrieovej v deň jej zmiznutia“.
Príspevok FBI zdieľal Biely dom. Prezident Donald Trump minulú stredu oznámil, že so Savannou Guthrieovou telefonoval a že nariadil federálnym bezpečnostným zložkám, aby sa prípadom zaoberali. FBI ponúka odmenu 50 000 dolárov za informácie, ktoré povedú k návratu matky moderátorky či k zatknutiu páchateľov, ktorí ju uniesli.
„Veríme, že je stále nažive. Priveďte ju domov,“ napísala moderátorka v príspevku na Instagrame, kde zdieľala fotografie zverejnené FBI. V ďalšom uverejnila video tej istej osoby, ktoré úrad takisto zdieľal. „Niekto tam vonku túto osobu spoznáva,“ napísala v popise.
Vyšetrovatelia podľa agentúry AP dúfali, že kamery pri dome poskytnú dôkazy o tom, ako k zmiznutiu dôchodkyne v nedeľu 1. februára došlo, ale kamera pri vchodových dverách bola v ten deň v skorých ranných hodinách odpojená. Hoci softvér jednej z kamier zaznamenal pohyb o niekoľko minút neskôr, Guthrieová nemala predplatenú potrebnú službu, takže video nebolo možné spätne jednoducho získať, uviedol skôr šerif okresu Pima Chris Nanos.Čítajte viac Americká moderátorka prosí únoscov o vrátenie svojej matky, je pripravená zaplatiť
Savannah Guthrieová a jej súrodenci od zmiznutia svojej matky na Instagrame zverejnili sériu videí, v ktorých žiadali predpokladaných únoscov o dôkaz, že ich matka žije, a o nadviazanie kontaktu s rodinou. V jednom z videí moderátorka uviedla, že rodina je pripravená zaplatiť výkupné.
Vyšetrovatelia od minulého týždňa skúmali možnú výzvu na zaplatenie výkupného zaslanú niekoľkým médiám. Podľa stanice CNN údajní únoscovia za matku Guthrieovej žiadali výkupné vo výške šesť miliónov dolárov. Termín na zaplatenie sumy vypršal dnes o 1:00 SEČ. Polícia neuviedla, či sú správy so žiadosťou o výkupné dôveryhodné.
Savannah Guthrieová niekoľko hodín pred vypršaním termínu v pondelok zverejnila video, v ktorom požiadala verejnosť o pomoc. „Sme v zúfalej situácii. Potrebujeme vašu pomoc,“ povedala moderátorka a vyzvala svojich priaznivcov, aby nahlásili čokoľvek nezvyčajné na polícii. Moderátorka sa tentoraz nezmienila o zaplatení výkupného ani neoslovila únoscov.
Seniorka bola naposledy videná večer 31. januára pri svojom dome. Jej zmiznutie príbuzní nahlásili nasledujúci deň okolo poludnia po tom, čo neprišla ku svojej kamarátke, s ktorou plánovali sledovať priamy prenos z bohoslužby. Kvôli obmedzenej pohyblivosti nemohla Guthrieová dom opustiť sama. Polícia dospela na základe analýzy DNA k záveru, že stopy krvi nájdené pri vchodových dverách domu patria Guthrieovej, a uviedla, že seniorku pravdepodobne uniesli neznámi páchatelia.
Savannah Guthrieová krátko pred únosom svojej matky plánovala odcestovať do Talianska, kde sa mala podieľať na spravodajstve o zimných olympijských hrách. Po incidente však cestu do Milána zrušila.
Prípad je v Spojených štátoch sledovaný predovšetkým vďaka popularite The Today Show, rannej talkshow, ktorú počas pracovných dní vysiela televízna stanica NBC a moderuje ju dcéra unesenej ženy. Relácia, ktorá mala premiéru v roku 1952, ponúka spravodajstvo, počasie, rozhovory so známymi osobnosťami a vstupy o hudbe, popkultúre či životnom štýle.Čítajte viac Namiesto olympiády prežíva nočnú moru. Americkej televíznej moderátorke uniesli matku