Sekundy od tragédie: lietadlo s 55 ľuďmi na palube skončilo na plytčine v oceáne

Aerolínie Starsky Aviation uviedli, že kľúčová pre záchranu 50 cestujúcich a piatich členov posádky bola rýchla reakcia pilota, informovala stanica BBC News.
Príčiny havárie lietadla, ktoré smerovalo z Mogadiša do mesta Gaalkacyo, zatiaľ nie sú známe. Posádka stroja typu Fokker 50 nahlásila technický problém krátko po rannom vzlete z letiska v metropole a požiadala o návrat, uviedol somálsky úrad pre civilné letectvo. Lietadlo potom dosadlo na zem, ale nezastavilo, prešlo dráhu a skončilo na plytčine, napísala BBC na svojom webe s odkazom na úrad.
Mierová misia Africkej únie v Somálsku (AUSSOM), ktorá pomáhala so záchrannou operáciou, zverejnila na sieti X fotografie. Na nich vidieť okrem iného cestujúcich, ako cez plytkú vodu na pobreží opúšťajú vrak lietadla.
„S úľavou potvrdzujeme, že všetci cestujúci a posádka sú v bezpečí,“ uviedol hovorca leteckej spoločnosti Starsky Aviation a dodal, že príčina technickej poruchy, ktorá viedla k núdzovému pristátiu, sa vyšetruje. „Pilotovo rýchle a pokojné rozhodovanie zohralo rozhodujúcu úlohu pri zaistení bezpečnosti všetkých na palube,“ doplnil hovorca.