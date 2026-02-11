Pravda Správy Svet Desať ľudí vrátane útočníčky zahynulo po streľbe na strednej škole na západe Kanady

Desať ľudí vrátane útočníčky zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia po tom, čo žena začala strieľať na strednej škole a v jej blízkosti v odľahlej podhorskej obci v provincii Britská Kolumbia na západe Kanady. Informovali o tom v noci na stredu tlačové agentúry s odvolaním sa na políciu. Kanadský premiér Mark Carney uviedol, že je udalosťou otrasený, a odložil cestu na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu.

11.02.2026 06:05
Šesť ľudí našli mŕtvych vo vnútri strednej školy v obci Tumbler Ridge, ďalšie dve obete boli podľa polície v súvislosti so streľbou nájdené v neďalekom bydlisku. Ďalšia osoba zomrela cestou do nemocnice. Miestne zdravotné stredisko podľa polície ošetruje 25 zranených, z ktorých dvaja sú v ohrození života.

Polícia v incidente nepredpokladá ďalších podozrivých a verejnosti podľa nej už nehrozí nebezpečenstvo.

Policajná výstraha pred aktívnym strelcom popisovala podozrivú osobu ako „ženu v šatách s hnedými vlasmi“. Policajný superintendant Ken Floyd neskôr na tlačovej konferencii potvrdil, že podozrivá bola tá istá osoba, ktorá bola nájdená mŕtva v škole s poranením, ktoré si pravdepodobne privodila sama.

Jej meno polícia nezverejnila s tým, že motív zostáva nejasný. „Nie sme v pozícii, aby sme pochopili, prečo k tejto tragédii došlo či čo ju mohlo spôsobiť,“ povedal Floyd. Dodal, že polícia vyšetruje, či majú obete so strelkyňou nejakú spojitosť. Polícia neuviedla, koľko z obetí mohlo byť maloletých.

Carneyho úrad podľa agentúry Reuters oznámil, že premiér odložil plánovanú cestu na nadchádzajúcu Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu. „Pripájam sa ku Kanaďanom v smútku s tými, ktorých životy sa dnes nenávratne zmenili, a vo vďake za odvahu a obetavosť zasahujúcich, ktorí riskovali svoje životy, aby ochránili svojich spoluobčanov,“ napísal Carney na sieti X.

Tumbler Ridge je odľahlá obec s približne 2400 obyvateľmi, ktorá leží na úpätí Skalistých hôr zhruba 670 kilometrov severne od Vancouveru.

Hromadné streľby na školách sú v Kanade zriedkavé, poznamenala agentúra AP. Taktiež agentúra Reuters napísala, že jeden z najtragickejších takýchto prípadov v modernej histórii krajiny prináša do Kanady typ hromadnej streľby, ktorá je oveľa bežnejšia v susedných Spojených štátoch. Udalosť označila za nezvyčajnú tiež preto, že drvivú väčšinu masových striel v Severnej Amerike mávajú na svedomí muži.

Agentúra AFP však pripomenula, že ide už o druhú hromadnú vraždu v Britskej Kolumbii za necelý rok. Vlani v apríli 2025 zabil vo Vancouveri 11 ľudí muž, ktorý nabehol nákladným autom do davu ľudí pri pouličných oslavách filipínskeho kultúrneho festivalu.

