Ruské úrady uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku. Úlomky dronu dopadli neďaleko materskej školy a v závode v neďalekom Volgograde vypukol požiar. Pri ruskom útoku na mesto Bohoduchiv na východe Ukrajiny zahynuli štyria ľudia vrátane troch malých detí.

11.02.2026 06:30
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 448 dní
Ruské Šáhidy majú novú taktiku: lietajú v extrémne nízkej nadmorskej výške
Ruské sily podľa ukrajinskej strany využívajú nové taktiky na útoky proti vojenským cieľom. / Zdroj: Telegram / Serhij „Flash“ Beskrestnov
Ďalšie ruské barbarstvo: zabili záchranárske psy

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

kramatorsk Čítajte viac 1445. deň: Moskva by sa mala mať v pozore. Zelenskyj: Ruská energetická infraštruktúra je legitímnym cieľom

6:30 Pri ruskom útoku na mesto Bohoduchiv na východe Ukrajiny zahynuli štyria ľudia vrátane troch malých detí. Oznámil to v noci na stredu predstaviteľ Charkovskej oblasti, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Predseda oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov na platforme Telegram uviedol, že v jednom z domov v meste zomreli dvaja chlapci vo veku jedného roka a dvojročné dievča, pričom zraneniam podľahol 34-ročný muž. Žena vo veku 74 rokov utrpela zranenia.

Správy o incidente nebolo možné nezávisle overiť, konštatoval Reuters. AFP podotkla, že ruské sily v poslednom čase zintenzívnili útoky v Charkovskej oblasti, zamerané na dopravnú a energetickú infraštruktúru.

Ruské úrady medzitým uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku.

Oblastný gubernátor Andrej Bočarov na Telegrame napísal, že útok bol „masívny“. Zranenia si podľa neho nevyžiadal, spôsobil však škody na jednom byte, pričom úlomky dronu dopadli neďaleko materskej školy a v závode v neďalekom Volgograde vypukol požiar.

