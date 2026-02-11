Brusel pritvrdzuje: EÚ schválila zoznam bezpečných krajín, ktoré môžu urýchliť deportácie

„Nový zoznam bezpečných krajín pôvodu pre celú EÚ umožní zrýchlené spracovanie žiadostí o azyl štátnych príslušníkov uvedených krajín – Bangladéša, Kolumbie, Egypta, Kosova, Indie, Maroka a Tuniska,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Na základe nových pravidiel bude na žiadateľovi, aby preukázal, že zmienené ustanovenie by sa v jeho prípade nemalo uplatňovať z dôvodu opodstatneného strachu z prenasledovania alebo rizika vážneho bezprávneho zaobchádzania v prípade návratu do vlasti.
Za bezpečné krajiny pôvodu budú považované aj kandidátske krajiny na vstup do Únie.
Situáciu v krajinách na zozname a v kandidátskych krajinách bude monitorovať Európska komisia, ktorá bude reagovať na prípadnú zmenu okolností. Komisia môže dočasne rozhodnúť, že daná krajina nie je bezpečná, či navrhnúť jej trvalé vyradenie z tohto zoznamu. Členské štáty budú môcť určiť ďalšie bezpečné krajiny pôvodu na národnej úrovni.Čítajte viac Nemecko hlási zlom, Sýrčania sa vracajú domov. Dobrovoľné návraty migrantov prudko rastú
Na základe schválenej dohody o uplatňovaní koncepcie bezpečnej tretej krajiny môžu členské štáty zamietnuť žiadosť o azyl ako neprípustnú, ak je splnená jedna z troch podmienok. Týmito podmienkami sú: „existencia spojenia medzi žiadateľom a treťou krajinou, ako napríklad prítomnosť členov jeho rodiny v krajine, predchádzajúca prítomnosť žiadateľa v krajine alebo ak existujú jazykové, kultúrne alebo podobné väzby; žiadateľ prešiel cez tretiu krajinu na ceste do EÚ a mohol tam požiadať o účinnú ochranu; s treťou krajinou existuje dohoda na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni alebo v rámci EÚ o prijímaní žiadateľov o azyl, s výnimkou maloletých bez sprievodu“.
Za vytvorenie zoznamu hlasovalo 408 poslancov, 184 bolo proti a 60 sa zdržalo hlasovania. Dohodu schválili poslanci 396 hlasmi, 226 bolo proti a 30 sa zdržalo.Čítajte viac ETS2 sa odkladá, europoslanci schválili zníženie emisií o 90 %. Zmeny aj pri azylovej politike