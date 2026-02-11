Pravda Správy Svet Brusel pritvrdzuje: EÚ schválila zoznam bezpečných krajín, ktoré môžu urýchliť deportácie

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali zmeny v predpisoch Európskej únie o azylovom konaní s cieľom umožniť rýchlejšie spracovanie žiadostí o azyl. Parlament schválil vytvorenie zoznamu bezpečných krajín pôvodu a dohodu o uplatňovaní koncepcie bezpečnej tretej krajiny. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.

„Nový zoznam bezpečných krajín pôvodu pre celú EÚ umožní zrýchlené spracovanie žiadostí o azyl štátnych príslušníkov uvedených krajín – Bangladéša, Kolumbie, Egypta, Kosova, Indie, Maroka a Tuniska,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Na základe nových pravidiel bude na žiadateľovi, aby preukázal, že zmienené ustanovenie by sa v jeho prípade nemalo uplatňovať z dôvodu opodstatneného strachu z prenasledovania alebo rizika vážneho bezprávneho zaobchádzania v prípade návratu do vlasti.

Za bezpečné krajiny pôvodu budú považované aj kandidátske krajiny na vstup do Únie.

Situáciu v krajinách na zozname a v kandidátskych krajinách bude monitorovať Európska komisia, ktorá bude reagovať na prípadnú zmenu okolností. Komisia môže dočasne rozhodnúť, že daná krajina nie je bezpečná, či navrhnúť jej trvalé vyradenie z tohto zoznamu. Členské štáty budú môcť určiť ďalšie bezpečné krajiny pôvodu na národnej úrovni.

Na základe schválenej dohody o uplatňovaní koncepcie bezpečnej tretej krajiny môžu členské štáty zamietnuť žiadosť o azyl ako neprípustnú, ak je splnená jedna z troch podmienok. Týmito podmienkami sú: „existencia spojenia medzi žiadateľom a treťou krajinou, ako napríklad prítomnosť členov jeho rodiny v krajine, predchádzajúca prítomnosť žiadateľa v krajine alebo ak existujú jazykové, kultúrne alebo podobné väzby; žiadateľ prešiel cez tretiu krajinu na ceste do EÚ a mohol tam požiadať o účinnú ochranu; s treťou krajinou existuje dohoda na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni alebo v rámci EÚ o prijímaní žiadateľov o azyl, s výnimkou maloletých bez sprievodu“.

Za vytvorenie zoznamu hlasovalo 408 poslancov, 184 bolo proti a 60 sa zdržalo hlasovania. Dohodu schválili poslanci 396 hlasmi, 226 bolo proti a 30 sa zdržalo.

