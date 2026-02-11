FOTO: Elektráreň po útoku Rusov pripomína pustinu. Rakety dorazili, čo ešte stálo

Toto zariadenie je pritom len jedným z miest decimovaných najintenzívnejšou vlnou ruských útokov na ukrajinskú energetickú sieť počas štvorročnej vojny, napísala agentúra AFP, ktorej reportéri zasiahnutú elektráreň navštívili.
Niekoľko dní po útoku bol vo vzduchu stále cítiť zápach spáleniny. V snehu ležala zmrznutá vrana. V troskách sa túlali psy, prepletali sa medzi obrovskými obhorenými a pokrútenými rúrami a tichými, nečinnými turbínami. Miesto, ktoré teraz pripomína postindustriálnu pustinu, zničilo niekoľko ruských útokov. Nie je pritom jasné, kedy – a či vôbec – v ňom bude možné obnoviť produkciu.
„Rád by som povedal, že to potrvá mesiace, ale pravdepodobne to budú roky,“ povedal 53-ročný Oleksandr, ktorý v zariadení pracuje ako vedúci oddelenia riadenia výroby.
Elektráreň prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou DTEK patrí medzi ukrajinskú kritickú infraštruktúru, preto nemôže byť zverejnené jej presné umiestnenie ani celé mená väčšiny zamestnancov.
„Chce sa mi plakať“
„Pracujem v tejto elektrárni už 27 rokov a chce sa mi plakať,“ vyhlásil 53-ročný vedúci smeny Volodymyr. Jeho tím pracoval práve v tú noc, keď sa zariadenie stalo terčom najnovších útokov. „Stovky pracovníkov a technikov sú tu nepretržite, vo dne aj v noci, aby toho opravili čo najviac,“ poznamenal manažér komunikácie spoločnosti DTEK Oleksandr Kutereščyn. Na mieste medzitým bagre a desiatky zamestnancov i záchranárov odpratávali trosky a sutiny.
Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 bola podľa Kyjeva ukrajinská energetická infraštruktúra napadnutá viac ako 220-krát. Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v roku 2024 zatykače na vysokých ruských vojenských činiteľov za raketové útoky na elektrárne, ktoré podľa žalobcov súdu predstavujú vojnový zločin.
Od Holodomoru k „Cholodomoru“
Ukrajinci pre toto bombardovanie vytvorili vlastný výraz: „cholodomor“. Odkazuje na hladomor z 30. rokov 20. storočia, ktorý vyvolal vtedajší sovietsky vodca Josif Stalin a ktorý Kyjev považuje za genocídu. Hladomor sa po ukrajinsky povie holodomor a nízka teplota alebo zima cholod. Kyjev a jeho spojenci obviňujú Moskvu, že sa snaží uvrhnúť Ukrajinu do humanitárnej krízy tým, že pripravuje civilistov o elektrinu, kúrenie a vodu, zatiaľ čo teploty v Kyjeve túto zimu klesajú k −20 stupňom Celzia.
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
Útoky nemajú za následok len výpadky v dodávkach elektriny, podkopávajú aj morálku, najmä v komunitách pracovníkov a rodín, ktoré vznikli v okolí elektrární. „Všetci títo ľudia strávili polovicu svojho života prácou tu. A teraz je všetko zničené,“ povedala 22-ročná Aňa, ktorej matka pracuje ako administratívna pracovníčka v spoločnosti DTEK už 30 rokov.
Dvadsaťštyriročná manažérka reštaurácie Veronika je unavená z toho, že elektrina je k dispozícii počas každých šiestich hodín len 60 minút. Aj jej teta pracuje v elektrárni, ktorú od jej domu oddeľuje les. „Samozrejme, je to desivé, keď Rusko útočí. Ale zvyknete si,“ uviedla Veronika. „Najdôležitejšie je, aby ľudia a deti netrpeli. Kovové veci sa dajú znovu vybudovať. Aj keď niektorí hovoria, že je všetko zničené, nie je to pravda. Komíny elektrárne stále stoja – a my tiež,“ dodala.