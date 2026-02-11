Epsteinov testament odhalený: najväčší podiel majetku pre partnerku so slovenským pasom. Volal jej tesne pred smrťou

Dokument bol spísaný len dva dni predtým, ako Epsteina 10. augusta 2019 našli mŕtveho v jeho cele. Podľa oficiálneho záveru vyšetrovania spáchal samovraždu.
Plánované manželstvo
Zverejnené materiály naznačujú, že Šuljaková bola Epsteinovou poslednou partnerkou a že finančník s ňou plánoval uzavrieť manželstvo. V dokumente sa nachádza aj pasáž týkajúca sa diamantového prsteňa:
„S úmyslom uzavrieť manželstvo som dal Karine Šuljakovej nižšie popísaný diamantový prsteň. Ak manželstvo nebude naplnené, dávam Karine Šuljakovej svoj diamantový prsteň osadený diamantom obdĺžnikového brusu s hmotnosťou približne 32,73 karátu, lemovaný diamantmi bagetového brusu zasadenými do platiny,“ uvádza sa v dokumente.
Čiastočne ručne písaná poznámka tak podľa zverejnených spisov ukazuje, že Šuljaková mala k finančníkovi mimoriadne blízko. V čase jeho smrti sa jeho majetok odhadoval na približne 600 miliónov dolárov.
Stomiliónové dedičstvo, byty aj súkromný ostrov
Šuljaková mala získať celkovo 100 miliónov dolárov. Polovicu ako jednorazovú výplatu a druhú polovicu prostredníctvom zvereneckého fondu určeného na doživotné mesačné platby. Okrem toho jej malo pripadnúť ďalších 48 diamantov a viaceré nehnuteľnosti – byty v Paríži a New Yorku, ranč v Novom Mexiku aj Little St. James, Epsteinov súkromný karibský ostrov, kde organizoval orgie.
Milióny dolárov odkázal aj ďalším osobám vrátane svojej spoločníčky Ghislaine Maxwellovej, ktorá si momentálne odpykáva 20-ročný trest, a svojmu bratovi Markovi Epsteinovi. Niektoré mená v dokumente zostali začiernené. Najvyššiu sumu však podľa zverejnených informácií mala získať práve Šuljaková.
Posledný telefonát pred smrťou
Podľa dostupných informácií bola Šuljaková aj poslednou osobou, s ktorou Epstein telefonoval pred svojou smrťou. Hovor trval približne dvadsať minút a – v rozpore s predpismi – nebol nahraný.
Zdroj pre web New York Daily News už v roku 2020 uviedol:
„Keď zložila telefón, nemala dojem, že by Epstein mal samovražedné sklony.“
Keď sa dozorcovia Epsteina pýtali, s kým telefonoval, odpovedal, že so svojou matkou, ktorá bola v tom čase už roky po smrti.Čítajte viac Epstein sa neobesil, zavraždili ho, tvrdí jeho brat. Stopy vraj vedú k Trumpovi
Kto je Karina Šuljaková?
Ďalšie informácie priniesla prezentácia Deutsche Bank pre newyorskú federálnu prokuratúru z roku 2019, vypracovaná po Epsteinovej smrti. Dokument vysvetľoval štruktúru jeho majetku a okruh oprávnených osôb. Pri mene Karina Šuljaková boli uvedené tieto údaje:
Občianstvo: slovenské
Profesia: študentka / interiérová dekoratérka
Dátum zaradenia medzi beneficientov: 12. 9. 2014
Status: aktívna beneficientka v čase spracovania dokumentuČítajte viac Najväčšia politická obeť? Epstein potápa britského premiéra Starmera
O jej slovenskom občianstve informovali aj slovenské médiá, ďalšie podrobnosti však známe nie sú. Podľa britského denníka Daily Mail vyrastala v Minsku, kde ju známi opisovali ako plaché a skromné dievča, ktoré študovalo tanec. Do USA prvýkrát vycestovala v roku 2009 ako 20-ročná v rámci programu „Work and Travel“. S Epsteinom sa mala zoznámiť približne v tom období.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
„Šialene ho milovala“
Zdroj Daily Mail tvrdil, že Šuljaková zostala po Epsteinovom boku aj v čase, keď sa od neho mnohí dištancovali. Označil ju za „veľmi úprimného, láskavého a slušného človeka“ a uviedol, že s finančníkom nezostávala kvôli peniazom, ale preto, že doňho bola „šialene zamilovaná“.
Epstein jej podľa dostupných informácií financoval štúdium zubného lekárstva na Kolumbijskej univerzite a pomohol jej získať pracovnú licenciu, hoci túto profesiu napokon zrejme nevykonávala. Zaplatil tiež nákladnú liečbu jej matky v USA a jej rodičom mal previesť najmenej 100-tisíc dolárov. V jeho okolí ju údajne prezývali „Inšpektorka“, keďže mala byť voči nemu mimoriadne žiarlivá.
Otázniky okolo dedičstva
Podľa informácií Daily Mail mala Šuljaková v roku 2013 uzavrieť fingovaný sobáš s Jennifer Kalinovou, dlhoročnou Epsteinovou spoločníčkou, aby získala americké občianstvo alebo zelenú kartu. Denník uviedol, že išlo o bežnú prax, ktorou Epstein zabezpečoval trvalý pobyt pre vybrané ženy zo zahraničia.
Nie je známe, čo Šuljaková vedela o Epsteinových sexuálnych zločinoch. Obvinená však nebola. Denník New York Times tento rok napísal, že bola odfotografovaná v uliciach mesta ešte v roku 2023. Otázkou zostáva, či z dedičstva už niečo získala. Epsteinov majetok sa po zaplatení daní a odškodnení obetiam výrazne zmenšil a jeho aktuálna hodnota sa odhaduje približne na 120 miliónov dolárov.