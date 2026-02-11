Lavrov po vypršaní New START: Rusko limity neprekročí, ak to neurobia USA

Americký prezident Donald Trump už skôr odmietol návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby obe krajiny dobrovoľne dodržiavali limity dohody New START ešte ďalší rok. Lavrov však teraz uviedol, že Moskva sa bude aj tak limitov zatiaľ držať.
„Moratórium z našej strany, ktoré vyhlásil prezident (Putin), zostáva v platnosti. Ale iba dovtedy, kým Spojené štáty nebudú prekračovať uvedené limity,“ povedal Lavrov v dnešnom prejave v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu.Čítajte viac Bezpečnostný expert Bříza: Zmluvy sa rozpadajú. Štáty chcú jadrové zbrane, nechcú dopadnúť ako Ukrajina
Dohodu New START podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev v Prahe. Obmedzovala počet jadrových hlavíc na 1550 na každej strane a počet nosičov na 700. Po uplynutí platnosti tejto zmluvy sa dve najväčšie jadrové mocnosti sveta po prvýkrát po vyše polstoročí ocitli bez záväzných obmedzení svojich strategických jadrových arzenálov.
Vypršanie platnosti zmluvy New START vyvolalo obavy zo pretekov v zbrojení medzi Ruskom, USA a Čínou, ktorá má síce výrazne menej hlavíc ako zvyšné dve krajiny, ale rýchlo zbrojí. Niektorí analytici podľa agentúry Reuters uvádzajú, že Rusko sa chce vyhnúť nákladom na takéto súperenie v čase, keď je jeho štátny rozpočet zaťažený štyri roky trvajúcou vojnou proti Ukrajine.
Rusko zareaguje na vojenskú prítomnosť v Grónsku
Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Niekoľko európskych krajín vyslalo v uplynulých týždňoch menšie jednotky vojakov do Grónska po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce tento arktický ostrov anektovať.
„V prípade militarizácie Grónska a vytvorenia vojenských kapacít zameraných proti Rusku prijmeme samozrejme primerané protiopatrenia vrátane tých vojensko-technických,“ uviedol Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.
Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.
„USA, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami,“ zdôraznil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Dánsko, že s Grónčanmi zaobchádza ako s „občanmi druhej kategórie“.