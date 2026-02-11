Pravda Správy Svet Lavrov po vypršaní New START: Rusko limity neprekročí, ak to neurobia USA

Lavrov po vypršaní New START: Rusko limity neprekročí, ak to neurobia USA

Rusko neporuší limity zmluvy o kontrole jadrových zbraní New START, ktorá vypršala, ak tak neurobia Spojené štáty. Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS to v stredu uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Platnosť tejto poslednej zmluvy, ktorá obmedzovala jadrové arzenály oboch veľmocí, disponujúce dokopy približne 85 percentami jadrových hlavíc na svete, sa skončila minulý štvrtok.

11.02.2026 11:29 , aktualizované: 12:20
debata (2)
Bezpečnostný analytik Bednár: My sme už Rusov kedysi v spravodajskej vojne porazili a presne vieme, ako to vyzerá
Video
Zdroj: Defence News

Americký prezident Donald Trump už skôr odmietol návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby obe krajiny dobrovoľne dodržiavali limity dohody New START ešte ďalší rok. Lavrov však teraz uviedol, že Moskva sa bude aj tak limitov zatiaľ držať.

„Moratórium z našej strany, ktoré vyhlásil prezident (Putin), zostáva v platnosti. Ale iba dovtedy, kým Spojené štáty nebudú prekračovať uvedené limity,“ povedal Lavrov v dnešnom prejave v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu.

Pravda vo svete, Vlastislav Bŕíza Čítajte viac Bezpečnostný expert Bříza: Zmluvy sa rozpadajú. Štáty chcú jadrové zbrane, nechcú dopadnúť ako Ukrajina

Dohodu New START podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev v Prahe. Obmedzovala počet jadrových hlavíc na 1550 na každej strane a počet nosičov na 700. Po uplynutí platnosti tejto zmluvy sa dve najväčšie jadrové mocnosti sveta po prvýkrát po vyše polstoročí ocitli bez záväzných obmedzení svojich strategických jadrových arzenálov.

Vypršanie platnosti zmluvy New START vyvolalo obavy zo pretekov v zbrojení medzi Ruskom, USA a Čínou, ktorá má síce výrazne menej hlavíc ako zvyšné dve krajiny, ale rýchlo zbrojí. Niektorí analytici podľa agentúry Reuters uvádzajú, že Rusko sa chce vyhnúť nákladom na takéto súperenie v čase, keď je jeho štátny rozpočet zaťažený štyri roky trvajúcou vojnou proti Ukrajine.

Rusko zareaguje na vojenskú prítomnosť v Grónsku

Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Niekoľko európskych krajín vyslalo v uplynulých týždňoch menšie jednotky vojakov do Grónska po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce tento arktický ostrov anektovať.

„V prípade militarizácie Grónska a vytvorenia vojenských kapacít zameraných proti Rusku prijmeme samozrejme primerané protiopatrenia vrátane tých vojensko-technických,“ uviedol Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.

Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.

„USA, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami,“ zdôraznil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Dánsko, že s Grónčanmi zaobchádza ako s „občanmi druhej kategórie“.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Kremeľ #Sergej Lavrov #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"