Veterné peklo a ľadové chodníky. Poliaci varujú pred túrami v Tatrách a na Babej hore

V poľských Tatrách a na oravskej Babej hore panujú zhoršené podmienky na turistiku pre silný vietor a poľadovicu na chodníkoch, oznámili v stredu horské služby. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

11.02.2026 12:00
V Tatrách dosahuje vietor na vrcholoch v nárazoch rýchlosť do 80 kilometrov za hodinu, čo sťažuje pohyb a zvyšuje riziko lámania konárov. Na mnohých trasách je ľad a terén je veľmi šmykľavý.

Vo vyšších polohách je sneh vplyvom vetra rozmiestnený nerovnomerne, miestami je pod ním ľad a skaly. Nad hornou hranicou lesa platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva.

Pohyb vo vysokohorskom teréne si vyžaduje skúsenosti a zimnú výstroj vrátane mačiek, čakana a lavínovej výbavy. Správa parku neodporúča vstup na zamrznuté plesá pre riziko prelomenia ľadu.

Na poľskej strane Babej hory v Oravských Beskydách dosahuje vietor 25 až 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 70 kilometrov za hodinu a platí tam prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. Záchranári upozorňujú na poľadovicu a vyzvali turistov na opatrnosť.

