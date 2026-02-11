Veľká pocta pre slovenských umelcov: Renomovaná parížska galéria vystavuje ich tvorbu

Výstavu výberu z tvorby Michala Černušáka, Viktora Freša, Michala Mráza a Natálie Šimonovej otvorili koncom januára a predstavili v dialógu s dvomi francúzskymi autormi Julienom-Arnaudom Corongiom a Françoisom Ronsiauxom.
Súčasťou slávnostnej vernisáže bolo za účasti širokej odbornej a laickej medzinárodnej verejnosti aj vystúpenie slovenských hudobníkov – saxofonistu Nikolaja Nikitina a gitaristu Michala Bugalu.
Výstava slovenskej maľby s názvom Le temps de l'observation približuje francúzskej verejnosti rôzne maliarske prístupy slovenských autorov – od klasickejších techník až po konceptuálne.
Súčasnú slovenskú maľbu môžu Parížania spoznávať v Galérii Oliviera Waltmana až do 28. februára. Projekt zorganizoval Slovenský inštitút v Paríži vďaka spolupráci s francúzskymi partnermi.