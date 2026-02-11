Europarlament odklepol obrovský úver pre Kyjev: 90 miliárd sa má splácať z ruských reparácií. Tri krajiny vrátane Slovenska odmietli ručiť

Ukrajina musí na oplátku pokračovať v demokratizácii a bojovať proti korupcii. Slovensko sa spolu s Českou republikou a Maďarskom nebude podieľať na zárukách za pôžičku.
90 miliárd eur pre Ukrajinu
Poslanci v stredu podporili tri legislatívne návrhy, ktoré vytvárajú rámec pre takzvaný „úver na podporu Ukrajiny“ na roky 2026 a 2027. Celkový objem pomoci dosiahne 90 miliárd eur.
Z tejto sumy bude 30 miliárd eur určených na makrofinančnú pomoc a podporu štátneho rozpočtu prostredníctvom Nástroja EÚ pre Ukrajinu. Zvyšných 60 miliárd eur má posilniť obranné kapacity krajiny a financovať obstarávanie vojenského vybavenia. Cieľom je zabezpečiť rýchly prístup ku kritickým produktom obranného priemyslu z Ukrajiny, členských štátov EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru či Európskeho združenia voľného obchodu. Ak by niektorý materiál nebol v týchto krajinách okamžite dostupný, uplatnia sa cielené výnimky umožňujúce jeho nákup inde.
Podľa schváleného rámca sa pomoc poskytne na základe finančnej stratégie vypracovanej Ukrajinou a posúdenej Európskou komisiou. Dokument bude ešte podliehať schváleniu Radou.
Prísne podmienky a kontrola reforiem
Vyplatenie financií bude viazané na jasné podmienky. Ukrajina sa musí naďalej hlásiť k demokratickému riadeniu, právnemu štátu a ochrane ľudských práv vrátane práv menšín. Súčasťou záväzkov je aj pokračovanie v boji proti korupcii a posilňovanie demokratických inštitúcií.
Financovanie úveru zabezpečí EÚ prostredníctvom spoločnej pôžičky na kapitálových trhoch. Tá bude krytá takzvaným manévrovacím priestorom dlhodobého rozpočtu Únie. Náklady na obsluhu dlhu sa majú hradiť z ročných rozpočtov EÚ. Európska komisia odhaduje, že dlhová služba dosiahne približne 1 miliardu eur v roku 2027 a okolo 3 miliárd eur ročne od roku 2028.
Istinu úveru má Ukrajina splatiť po tom, čo získa od Ruska vojnové reparácie.
Silná podpora v pléne
Legislatíva bola prijatá v zrýchlenom konaní s cieľom umožniť rýchle vyplatenie pomoci. Samotný návrh podporného úveru získal 458 hlasov za, 140 poslancov hlasovalo proti a 44 sa zdržalo. Zmenu Nástroja pre Ukrajinu podporilo 473 poslancov, 140 bolo proti a 32 sa zdržalo. Úpravu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 schválilo 490 poslancov, 130 bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania.
Na to, aby Komisia mohla vyplatiť prvú tranžu začiatkom druhého štvrťroka 2026, musí balík ešte formálne potvrdiť Rada.
Dohoda bez jednomyseľnosti
Podporný úver bol politicky dohodnutý na zasadnutí Európskej rady 18. decembra 2025 v Bruseli a Európska komisia návrh predložila 14. januára 2026. Suma 90 miliárd eur má pokryť dve tretiny odhadovaných finančných potrieb Ukrajiny v danom období.
Keďže Česko, Maďarsko a Slovensko sa rozhodli úver nepodporiť, členské štáty využili mechanizmus posilnenej spolupráce. Ten umožňuje skupine ochotných krajín postupovať v konkrétnych oblastiach aj bez jednomyseľnej dohody celej Únie.