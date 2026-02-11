Pravda Správy Svet Europarlament odklepol obrovský úver pre Kyjev: 90 miliárd sa má splácať z ruských reparácií. Tri krajiny vrátane Slovenska odmietli ručiť

Europarlament odklepol obrovský úver pre Kyjev: 90 miliárd sa má splácať z ruských reparácií. Tri krajiny vrátane Slovenska odmietli ručiť

Európsky parlament odobril rozsiahly balík finančnej pomoci pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur. Peniaze majú smerovať na obranu aj stabilizáciu verejných financií krajiny, ktorá už piaty rok čelí ruskej agresii.

11.02.2026 12:45
Ukrajina musí na oplátku pokračovať v demokratizácii a bojovať proti korupcii. Slovensko sa spolu s Českou republikou a Maďarskom nebude podieľať na zárukách za pôžičku.

90 miliárd eur pre Ukrajinu

Poslanci v stredu podporili tri legislatívne návrhy, ktoré vytvárajú rámec pre takzvaný „úver na podporu Ukrajiny“ na roky 2026 a 2027. Celkový objem pomoci dosiahne 90 miliárd eur.

Z tejto sumy bude 30 miliárd eur určených na makrofinančnú pomoc a podporu štátneho rozpočtu prostredníctvom Nástroja EÚ pre Ukrajinu. Zvyšných 60 miliárd eur má posilniť obranné kapacity krajiny a financovať obstarávanie vojenského vybavenia. Cieľom je zabezpečiť rýchly prístup ku kritickým produktom obranného priemyslu z Ukrajiny, členských štátov EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru či Európskeho združenia voľného obchodu. Ak by niektorý materiál nebol v týchto krajinách okamžite dostupný, uplatnia sa cielené výnimky umožňujúce jeho nákup inde.

Podľa schváleného rámca sa pomoc poskytne na základe finančnej stratégie vypracovanej Ukrajinou a posúdenej Európskou komisiou. Dokument bude ešte podliehať schváleniu Radou.

Prísne podmienky a kontrola reforiem

Vyplatenie financií bude viazané na jasné podmienky. Ukrajina sa musí naďalej hlásiť k demokratickému riadeniu, právnemu štátu a ochrane ľudských práv vrátane práv menšín. Súčasťou záväzkov je aj pokračovanie v boji proti korupcii a posilňovanie demokratických inštitúcií.

Financovanie úveru zabezpečí EÚ prostredníctvom spoločnej pôžičky na kapitálových trhoch. Tá bude krytá takzvaným manévrovacím priestorom dlhodobého rozpočtu Únie. Náklady na obsluhu dlhu sa majú hradiť z ročných rozpočtov EÚ. Európska komisia odhaduje, že dlhová služba dosiahne približne 1 miliardu eur v roku 2027 a okolo 3 miliárd eur ročne od roku 2028.

Istinu úveru má Ukrajina splatiť po tom, čo získa od Ruska vojnové reparácie.

Silná podpora v pléne

Legislatíva bola prijatá v zrýchlenom konaní s cieľom umožniť rýchle vyplatenie pomoci. Samotný návrh podporného úveru získal 458 hlasov za, 140 poslancov hlasovalo proti a 44 sa zdržalo. Zmenu Nástroja pre Ukrajinu podporilo 473 poslancov, 140 bolo proti a 32 sa zdržalo. Úpravu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 schválilo 490 poslancov, 130 bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania.

Na to, aby Komisia mohla vyplatiť prvú tranžu začiatkom druhého štvrťroka 2026, musí balík ešte formálne potvrdiť Rada.

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...

Dohoda bez jednomyseľnosti

Podporný úver bol politicky dohodnutý na zasadnutí Európskej rady 18. decembra 2025 v Bruseli a Európska komisia návrh predložila 14. januára 2026. Suma 90 miliárd eur má pokryť dve tretiny odhadovaných finančných potrieb Ukrajiny v danom období.

Keďže Česko, Maďarsko a Slovensko sa rozhodli úver nepodporiť, členské štáty využili mechanizmus posilnenej spolupráce. Ten umožňuje skupine ochotných krajín postupovať v konkrétnych oblastiach aj bez jednomyseľnej dohody celej Únie.

