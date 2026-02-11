Pravda Správy Svet Príbeh, ktorý šokuje: z brutálneho vraha sa stal hrdina. Oslavy vojaka vyvolali hnev

Príbeh, ktorý šokuje: z brutálneho vraha sa stal hrdina. Oslavy vojaka vyvolali hnev

Z brutálneho vraha sa stal ruský vojnový hrdina. Tak by sa dal v skratke opísať príbeh päťdesiatročného Michaila Moškina z dediny Aksarka, ktorá leží na polostrove Jamal na severozápade Sibíri.

11.02.2026 13:05
Súd v roku 2020 odsúdil Moškina na 11,5 roka väzenia za to, že po hádke počas oslavy sedemkrát bodol svojho nevlastného syna.

„Keď Moškinova manželka na druhý deň ráno našla svojho mŕtveho syna, pokúsili sa vraždu utajiť. Telo zakopali do jamy neďaleko rybárskej chaty pri obci Aksarka,“ uviedla Mediazona.

Vzhľadom na Moškinovu násilnú minulosť polícia prípad podrobne preverila. Muž už v roku 2005 dostal desaťročný trest za vraždu a ublíženie na zdraví ďalších dvoch ľudí. Z väzenia ho prepustili v roku 2014.

Keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine Moškina naverbovali do armády. Počas bojov na Ukrajine zomrel.

„Náš krajan Michail Moškin zomrel počas špeciálnej vojenskej operácie (tak Rusko nazýva inváziu na Ukrajinu). Spomienka na jeho odvahu, odolnosť a oddanosť zostane navždy v srdciach krajanov,“ píše sa v oznámení, ktoré je podľa webu Jamal vyvesené na nástenke v dedine.

Oslavovanie Moškina pobúrilo jednu z obyvateliek dediny. „Tento bojovník zabil môjho manžela a jeho brata a ďalších dvoch postrelil a zranil. A teraz je z neho hrdina,“ napísala opovržlivo v komentároch pod príspevkom o úmrtí vraha.

