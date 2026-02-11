Pravda Správy Svet Zlom v rokovaniach? Kyjev zvažuje priamu cestu za Putinom

Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa podľa dostupných informácií dostali do slepej uličky. Dôvodom má byť fakt, že súčasná ruská vyjednávacia skupina nemá v Kremli žiadny vplyv ani právomoci prijímať dôležité rozhodnutia o urovnaní vojny. Tvrdí to telegramový kanál Ukraine context, ktorý je spájaný s náčelníkom ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov.

Podľa rovnakého zdroja rokovania fakticky „stoja na mieste“, keďže ruskí zástupcovia nemajú mandát rozhodovať o zásadných otázkach. Na posledných rozhovoroch v Abú Zabí mal zaznieť návrh na zmenu miesta stretnutia delegácií, čo by mohlo priniesť posun.

Ako jedna z možností sa zvažuje vyslanie ukrajinskej delegácie priamo do Moskvy, kde by rokovala osobne s ruským prezidentom Vladimir Putin. Cieľom je urýchliť vyjednávací proces a prelomiť súčasnú stagnáciu.

Podľa zverejnených informácií by sa „garantmi bezpečnosti“ mohli stať osobitní vyslanci prezidenta USA – Steve Witkoff a Jared Kushner. Jeden z návrhov počíta s tým, že ich lietadlo by priletelo do Varšavy, odkiaľ by previezlo ukrajinských vyjednávačov do Moskvy na letisko Vnukovo. Následne by obe delegácie viedli priame rozhovory s Putinom.

Otázna však zostáva účasť samotného Budanova. „Napriek tomu zostáva otázna účasť Kyryla Budanova, na ktorého Rusko v roku 2023 vydalo zatykač na základe vykonštruovaných obvinení,“ píše Ukraine context.

Moskva deklaruje pripravenosť

K možnému stretnutiu sa vyjadril aj poslanec ruskej Štátnej dumy Alexey Chepa. V komentári pre ruské médiá uviedol, že Rusko je pripravené zaistiť plnú bezpečnosť ukrajinskej delegácii, ak by sa rozhodla pricestovať do Moskvy.

Zároveň pripomenul, že Moskva už viackrát pozývala ukrajinskú stranu vrátane prezidenta Volodymyr Zelenskyy a deklaroval záujem o „konštruktívne rozhovory“. Súčasne však vyjadril pochybnosti, že by sa takáto návšteva skutočne uskutočnila.

Bez Putina sa územné otázky nevyriešia

Ukrajinský prezident už skôr uviedol, že Kyjev je pripravený na stretnutie v akomkoľvek formáte so zástupcami Ruska a USA v rámci mierového procesu. Zároveň však zdôraznil, že bez osobného rokovania s Putinom nebude možné dosiahnuť dohodu o najcitlivejších témach.

Podľa Zelenského sa v 20-bodovom mierovom pláne nachádzajú kľúčové ustanovenia týkajúce sa území. Tieto otázky podľa neho nedokáže vyriešiť žiadny iný svetový líder samostatne.

Možné priame stretnutie v Moskve by tak mohlo predstavovať pokus o prelomenie diplomatickej patovej situácie, ktorá zatiaľ bráni výraznejšiemu pokroku v mierových rokovaniach.

