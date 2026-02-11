Pravda Správy Svet Kadyrovov syn sa prvýkrát po vážnej nehode ukázal na verejnosti. Je „vzkriesený“ no viditeľne chudší

Adam Kadyrov, syn čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, sa po autonehode prvýkrát objavil na verejnosti. Vo videu zverejnenom jeho otcom je viditeľne chudší ako v januári, keď videný naposledy.

11.02.2026 13:42
Na záberoch Ramzan Kadyrov večeria so svojím asistentom Vismuradom Alijevom, keď do miestnosti vstúpi Adam. Kadyrov ho v ruštine označí za „vzkrieseného“ a konverzácia pokračuje v čečenčine, informuje The New Voice of Ukraine s odkazom na ruský nezávislý portál Agentstvo.

Zdroj: Twitter/Kavkaz Center

Podľa vyjadrenia Ramzana Kadyrova bolo video natočené 10. februára o 19:55 h, no preskúmané metadáta uvádzajú čas nahrávania 18:21, pričom údaj nemusí byť presný.

Niektoré účty na sociálnych sieťach poukazovali pri videu najmä na výrazný úbytok váhy syna čečenského lídra. Iné zašli ešte ďalej a prišli s tvrdeniami, že na videu nemusí byť syn Kadyrova, ale jeho dvojník a že Adam je údajne po smrti.

Osemnásťročný Adam havaroval 16. januára pri reťazovej dopravnej nehode v Groznom. Po bezvedomí bol hospitalizovaný v miestnej nemocnici a následne letecky prevezený do Moskvy. Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda neskôr uviedlo, že sa prebral a jeho stav „nevyvoláva u lekárov obavy“.

Zdravotný stav Adama Kadyrova a komplikácie jeho otca, ktorý vládne Čečensku od roku 2007, vyvolali obavy aj v Kremli. Ukrajinská rozviedka tvrdí, že zdravotný stav 49-ročného Ramzana Kadyrova je vážny, pričom mu údajne zlyhávajú obličky.

Adam Kadyrov pôsobí ako tajomník Bezpečnostnej rady Čečenska a dohliada na činnosť čečenského ministerstva vnútra. Medzi ďalších potenciálnych nástupcov Ramzana Kadyrova sa podľa serveru Kyiv Independent radí čečenský premiér Magomed Daudov, považovaný za prezidentovu pravú ruku, a veliteľ zvláštnych síl Apti Alaudinov, ktorý sa podieľal na účasti čečenských jednotiek v ruskej invázii na Ukrajinu.

