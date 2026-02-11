VIDEO: Budú Číňania skôr na Mesiaci ako Američania? Takto otestovali novú raketu

Letové testy sa uskutočnili na štartovacej ploche Wenchang Space Launch v juhočínskej provincii Hainan a zahŕňali demonštráciu rakety Long March-10 v nízkej nadmorskej výške a test ukončenia letu pilotovanej kozmickej lode Mengzhou pri vysokej rýchlosti pri maximálnom aerodynamickom tlaku. Oba systémy fungovali podľa návrhu. Tieto testovacie plány boli predtým načrtnuté Čínskou agentúrou pre pilotovaný vesmírny letový program v októbri minulého roka.
Test nasledoval po sérii skorších míľnikov, vrátane testov zapálenia rakety Long March-10, testu ukončenia letu v nulovej nadmorskej výške pre kozmickú loď Mengzhou a overenia integrovaného pristátia a vzletu pre lunárny modul Lanyue.
Predstavujú ďalší významný vývojový letový test, ktorý predstavuje dôležitý míľnik v čínskom programe pilotovaného prieskumu Mesiaca.
Misia priniesla niekoľko prvenstiev a vrcholov, vrátane nového modelu rakety, novej pilotovanej kozmickej lode, novovybudovanej štartovacej rampy a nových misií na záchranu rakety aj kozmickej lode na mori.
Raketa aj kozmická loď použité v teste boli v počiatočných prototypových konfiguráciách. Raketa mala jednostupňovú konfiguráciu jadra a predtým absolvovala dva testy zapálenia s pripútaným lanom, zatiaľ čo návratová kapsula kozmickej lode predtým absolvovala letový test prerušenia letu v nulovej výške.
Na podporu tejto misie boli všetky testovacie články upravené v súlade s požiadavkami a postupmi na opätovné použitie.
Test poskytol cenné letové údaje a technické skúsenosti pre budúce misie s posádkou na prieskum Mesiaca.