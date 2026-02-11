Donald odmietol Donalda. Poľsko sa zatiaľ nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Premiér uviedol že Poľsko sa k rade nepripojí vzhľadom na okolnosti ohľadom postavenia rady a jej bezprostredné ciele spojené predovšetkým s obnovou Gazy ako aj systémové nejasnosti. „Budeme to však naďalej analyzovať, a to veľmi flexibilným a samozrejme veľmi otvoreným spôsobom,“ dodal.
Tusk zároveň zdôraznil význam vzťahov so Spojenými štátmi. „Naše vzťahy so Spojenými štátmi boli a zostanú našou prioritou zo zrejmých dôvodov, takže ak nastanú okolnosti, ktoré nám umožnia pristúpiť k tejto Rade, nevylučujeme žiadny scenár,“ uviedol premiér.
Poľské veľvyslanectvo vo Washingtone dostalo pozvánku na inauguračné zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční 19. februára v USA a je adresované predsedovi vlády alebo prezidentovi Poľska.
Tusk uviedol, že ak sa prezident na podujatí rozhodne zúčastniť, od vlády dostane podklady ako postupovať, podobne ako to bolo na stretnutí s Trumpom v Davose, čo Tusk označil za príklad dobrej spolupráce medzi vládou a prezidentom.