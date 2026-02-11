Pravda Správy Svet Donald odmietol Donalda. Poľsko sa zatiaľ nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Donald odmietol Donalda. Poľsko sa zatiaľ nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Poľsko sa za súčasných okolností nepripojí k Rade mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, situáciu však bude celý čas analyzovať. Oznámil to v stredu pred rokovaním poľskej vlády premiér Donald Tusk, ktorý vstup svojej krajiny do Rady mieru v budúcnosti nevylúčil.

11.02.2026 13:57
Donald Trump / Donald Tusk / Foto: ,
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a poľský premiér Donald Tusk
Premiér uviedol že Poľsko sa k rade nepripojí vzhľadom na okolnosti ohľadom postavenia rady a jej bezprostredné ciele spojené predovšetkým s obnovou Gazy ako aj systémové nejasnosti. „Budeme to však naďalej analyzovať, a to veľmi flexibilným a samozrejme veľmi otvoreným spôsobom,“ dodal.

Trump zakladá Radu mieru, niektorí sa obávajú, že bude konkurovať OSN
Video
Zdroj: Reuters

Tusk zároveň zdôraznil význam vzťahov so Spojenými štátmi. „Naše vzťahy so Spojenými štátmi boli a zostanú našou prioritou zo zrejmých dôvodov, takže ak nastanú okolnosti, ktoré nám umožnia pristúpiť k tejto Rade, nevylučujeme žiadny scenár,“ uviedol premiér.

Americký prezident Donald Trump (uprostred)...
Americký prezident Donald Trump informuje o...
+5Americký prezident Donald Trump (vľavo) si...

Poľské veľvyslanectvo vo Washingtone dostalo pozvánku na inauguračné zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční 19. februára v USA a je adresované predsedovi vlády alebo prezidentovi Poľska.

Tusk uviedol, že ak sa prezident na podujatí rozhodne zúčastniť, od vlády dostane podklady ako postupovať, podobne ako to bolo na stretnutí s Trumpom v Davose, čo Tusk označil za príklad dobrej spolupráce medzi vládou a prezidentom.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Tusk #Donald Trump
