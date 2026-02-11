NATO spustilo svoju novú misiu v Arktíde, kľúčovú úlohu zohrajú Briti. Lavrov pohrozil reakciou Moskvy

Cieľom misie NATO je okrem zvýšenia monitorovania a vojenských kapacít v tomto regióne aj oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená.
„Arktická stráž podčiarkuje odhodlanie aliancie chrániť svojich členov a udržiavať stabilitu v jednej z najstrategickejších a environmentálne najnáročnejších oblastí sveta,“ uviedol vo svojom vyhlásení veliteľ európskeho velenia USA a vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich.
Britský minister obrany John Healey ešte predtým uviedol, že britské ozbrojené sily budú v tejto misii zohrávať kľúčovú úlohu. Britská vláda tiež uviedla, že bezpečnostná aliancia Spoločných expedičných síl (Joint Expeditionary Force – JEF) severských európskych a pobaltských krajín pod vedením Spojeného kráľovstva plánuje rozsiahle vojenské aktivity na ďalekom severe, pričom stovky vojakov majú byť nasadené na Islande, v dánskych úžinách a Nórsku v rámci cvičenia, ktoré sa má konať v septembri.
Cvičenie s názvom „Lion Protector“ bude zahŕňať „výcvik vzdušných, pozemných a námorných síl krajín JEF na ochranu kritickej národnej infraštruktúry pred útokmi a sabotážou“.
Lavrov: Rusko bude reagovať
Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Niekoľko európskych krajín vyslalo v uplynulých týždňoch menšie jednotky vojakov do Grónska po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce tento arktický ostrov anektovať. „V prípade militarizácie Grónska a vytvorenia vojenských kapacít zameraných proti Rusku prijmeme samozrejme primerané protiopatrenia vrátane tých vojensko-technických,“ uviedol Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.
Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.
„USA, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami," zdôraznil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Dánsko, že s Grónčanmi zaobchádza ako s „občanmi druhej kategórie". Podľa Lavrova na to existuje dostatok faktov, ktoré to dokazujú, cituje agentúra TASS. „Naším zásadovým postojom je, že Arktída by mala zostať zónou mieru a spolupráce," uzavrel šéf ruskej diplomacie.
NATO začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose.
Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska s argumentom, že inak by ho mohlo obsadiť Rusko alebo Čína. Trump následne oznámil, že bol vypracovaný rámec budúcej dohody o Grónsku a celej arktickej oblasti. Dohoda zahŕňala zaručenie bezpečnosti v Arktíde prostredníctvom spoločných akcií.