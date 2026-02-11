Satelity odhalili podozrivý pohyb: v Bielorusku zrejme rozmiestňujú ďalšie rakety Orešnik

Informovala o tom stanica Rádio Sloboda. Na snímke z 9. februára 2026 je v priestore centrálneho vojenského mestečka viditeľných šesť vozidiel, ktoré by mohli patriť k systému Orešnik. Ich rozmery a proporcie podľa dostupných informácií zodpovedajú tým, ktoré v minulosti prezentovalo ruské ministerstvo obrany. Definitívne potvrdenie typu techniky však zatiaľ nie je možné, keďže by si vyžadovalo zábery vo vyššom rozlíšení.
Pre všetkých šesť vozidiel sa podľa snímok budujú dva hangáre. Fotografie zachytávajú tiene kovových konštrukcií nad nimi. V blízkosti objektu sa zároveň objavilo približne 25 vojenských vozidiel rôznych typov, niekoľko zemných valov a budova s doposiaľ nejasným účelom. Po obvode areálu sú viditeľné štyri veže.
Otázkou zostáva, či ide o reálne rozmiestňovanie systému, alebo o klamný cieľ. Vojenský expert z ukrajinského portálu Defence Express a vojak 413. pluku Ivan Kryčevskyj pripúšťa, že na záberoch môžu byť skutočne komponenty systému „Orešnik“, zároveň však upozorňuje na možný zámer zavádzania.
„To, že Rusko v Bielorusku buduje infraštruktúru pre komplex Orešnik, je fakt. Takisto je faktom, že sú tam už prítomné jednotlivé komponenty na zabezpečenie prevádzky týchto balistických rakiet stredného doletu. Zároveň však nemožno vylúčiť, že Rusi takto vytvárajú falošné vojenské pozície. Toto môže byť jedna z nich,“ uviedol Kryčevskyj.
Podľa neho môže byť budovanie skutočných aj maskovaných pozícií súčasťou dlhodobejšej stratégie. Nevylučuje, že ide o prípravu na budúce rozmiestnenie plnohodnotného raketového pluku v regióne, ktorý by mohol disponovať najmenej deviatimi odpaľovacími zariadeniami.