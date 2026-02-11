VIDEO: Veľká debata o stave právneho štátu? Europoslancov téma až tak nezaujala, plénum zívalo prázdnotou

Plénum však zívalo prázdnotou, upozornil na to novinár a redaktor ta3 Braňo Král. Podľa jeho slov sa v sále nachádzalo okolo 50 europoslancov. „Podľa opozície vláda rozkladá právny štát, podľa koalície nám škodí v Štrasburgu. Viac-menej rovnaká výmena názorov, až na pár výnimiek medzi slovenskými europoslancami, de-facto ako v politických diskusiách," okomentoval dianie Král.
Na zasadnutí europarlamentu v Štrasburgu sa prejednáva stav právneho štátu a dodržiavanie základných práv na Slovensku, ako aj možný vplyv situácie na čerpanie fondov EÚ. Hlasovanie o príslušnom uznesení je naplánované na ďalšie plenárne zasadnutie v marci.