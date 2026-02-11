VIDEO: VIDEO: Ukrajinci hlásia prvý zostrel vzácneho ruského dronu

Informáciu zverejnila 118. samostatná mechanizovaná brigáda na Facebooku. Podľa nej bol nepriateľský bezpilotný prostriedok zachytený v orichivskom smere. Jednotka zároveň tvrdí, že ide o prvý známy prípad zničenia tohto nového ruského bezpilotného prostriedku (BPL), ktorý mal byť s výraznou mediálnou pozornosťou predstavený len pred štyrmi mesiacmi.
Konštrukcia podobná Šáhidom
Brigáda priblížila aj technické riešenie dronu. ‚Klyn‘ má aerodynamickú schému podobnú Šáhidom – deltoidné krídlo typu „samokrídlo“. Zároveň však obsahuje prvky schémy „kačica“ s predným horizontálnym osadením, pričom jeden z konštrukčných prvkov je umiestnený aj v hornej časti trupu.
Podľa zverejnených údajov má dron vzletovú hmotnosť 13,5 kilogramu, trup dlhý 1,6 metra a rozpätie krídel 1,9 metra. Dosahuje rýchlosť od 108 do 300 kilometrov za hodinu a maximálnu letovú výšku do dvoch kilometrov.
Bojová časť váži päť kilogramov. K dispozícii má byť kumulatívna aj fugasná (trieštivo-trhavá) verzia (určená najmä proti obrneným cieľom pozn. red.) a vybavený je systémom vzdušného odpalu s rozbuškami. Odhadovaná cena bezpilotného prostriedku sa pohybuje okolo 35-tisíc dolárov.
Zlikvidovaný dronom
Podľa informácií, ktoré 118. brigáda poskytla agentúre UNIAN, bol ‚Klyn‘ zničený pomocou dronu-stíhača ‚Generál Čerešňa AIR‘.
Samotná brigáda spochybnila deklarované schopnosti nového stroja. „Napriek vyhláseniam vývojárov o tom, že dron nemá obdobu a je schopný autonómne detegovať a zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 120 kilometrov, sa ‚Klyn‘ sám stal pomerne ľahkou korisťou. Zrejme išlo o jeden z jeho prvých bojových vzletov,“ uviedla.