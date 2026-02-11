Pravda Správy Svet VIDEO: VIDEO: Ukrajinci hlásia prvý zostrel vzácneho ruského dronu

VIDEO: VIDEO: Ukrajinci hlásia prvý zostrel vzácneho ruského dronu

Ukrajinskí obrancovia oznámili, že po prvý raz zničili nový ruský kamikadze dron 'Klyn', ktorý využíva prvky umelej inteligencie a konštrukčne pripomína známe bezpilotné prostriedky typu Šáhid.

11.02.2026 15:45
debata (19)
Ukrajinci hlásia prvý zostrel nového dronu 'Klyn'. Hovoria o prelomovom zásahu
Video
Zdroj: 118. samostatná mechanizovaná brigáda

Informáciu zverejnila 118. samostatná mechanizovaná brigáda na Facebooku. Podľa nej bol nepriateľský bezpilotný prostriedok zachytený v orichivskom smere. Jednotka zároveň tvrdí, že ide o prvý známy prípad zničenia tohto nového ruského bezpilotného prostriedku (BPL), ktorý mal byť s výraznou mediálnou pozornosťou predstavený len pred štyrmi mesiacmi.

Konštrukcia podobná Šáhidom

Brigáda priblížila aj technické riešenie dronu. ‚Klyn‘ má aerodynamickú schému podobnú Šáhidom – deltoidné krídlo typu „samokrídlo“. Zároveň však obsahuje prvky schémy „kačica“ s predným horizontálnym osadením, pričom jeden z konštrukčných prvkov je umiestnený aj v hornej časti trupu.

Podľa zverejnených údajov má dron vzletovú hmotnosť 13,5 kilogramu, trup dlhý 1,6 metra a rozpätie krídel 1,9 metra. Dosahuje rýchlosť od 108 do 300 kilometrov za hodinu a maximálnu letovú výšku do dvoch kilometrov.

Ruské Šáhidy majú novú taktiku: lietajú v extrémne nízkej nadmorskej výške
Video
Ruské sily podľa ukrajinskej strany využívajú nové taktiky na útoky proti vojenským cieľom. / Zdroj: Telegram / Serhij „Flash“ Beskrestnov

Bojová časť váži päť kilogramov. K dispozícii má byť kumulatívna aj fugasná (trieštivo-trhavá) verzia (určená najmä proti obrneným cieľom pozn. red.) a vybavený je systémom vzdušného odpalu s rozbuškami. Odhadovaná cena bezpilotného prostriedku sa pohybuje okolo 35-tisíc dolárov.

Ukrajinský dron Baba Jaga
Ukrajinský vojak pripravuje útočný dron Vampire...
+7Ukrajinský operátor dronu z jednotky Kraken...

Zlikvidovaný dronom

Podľa informácií, ktoré 118. brigáda poskytla agentúre UNIAN, bol ‚Klyn‘ zničený pomocou dronu-stíhača ‚Generál Čerešňa AIR‘.

Samotná brigáda spochybnila deklarované schopnosti nového stroja. „Napriek vyhláseniam vývojárov o tom, že dron nemá obdobu a je schopný autonómne detegovať a zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 120 kilometrov, sa ‚Klyn‘ sám stal pomerne ľahkou korisťou. Zrejme išlo o jeden z jeho prvých bojových vzletov,“ uviedla.

Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video
Video
Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. / Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA
Facebook X.com 19 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Ukrajina #dron #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #vojenské drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"