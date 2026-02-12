Svetový poriadok po studenej vojne je mŕtvy. Čo to znamená pre Slovensko?

Keď sme sa rozprávali v marci minulého roka, pýtal som sa vás, kam až by americký prezident Donald Trump mohol zájsť vo svojom nepriateľstve voči Európskej únii. Na stupnici od 0 do 10, kde 10 by bol najhorší scenár, ste povedali, že by to mohlo byť pravdepodobne okolo 8,5. Ako to vidíte teraz?
Je to 11. Myslím si, že pred rokom som to ohodnotila férovo, ale po gambite s Grónskom už nie je dôvod na optimizmus. Niektorí ľudia tvrdia, že toto všetko sa deje len na odvrátenie pozornosti od dokumentov týkajúcich sa Jeffreyho Epsteina. Ale aj keby to bola pravda, nič to nemení. Ukázalo by to len to, čo všetko sú USA ochotné urobiť, aby odklonili pozornosť od nejakej domácej záležitosti. To naozaj nezlepší situáciu, ktorá je veľmi vážna. Pred rokom stále nebolo jasné, do akej miery bude americká vláda pod Trumpovým vedením schopná konzistentne presadzovať svoje politické ciele. Ukázalo sa, že jej to ide celkom dobre.
Máme tendenciu neustále podceňovať Trumpa a jeho vládu, lebo štýl komunikácie prezidenta je nesúvislý, často sa dá uniesť a potom v priamom prenose vidíme, ako sa jeho nápady stávajú politikou. Takže určite sme svedkami istej miery nepredvídateľnosti. Zároveň má však Trump okolo seba lepší aparát, ktorý je celkom schopný. Pozrite sa napríklad na prejav viceprezidenta JD Vancea na vlaňajšej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, v ktorom kritizoval Európu, a potom si prečítajte Stratégiu národnej bezpečnosti. Uvidíte, že je tam veľa kontinuity. Ak je niečo, čo sme v Európe podcenili, tak mieru toho, ako sa tento druh otvorene nepriateľského postoja k nám môže stať oficiálnou politikou USA na najvyššej úrovni.
Čo si teda myslíte o prístupe generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho k Trumpovi? Je na šéfa Bieleho domu príliš milý. Ale aj fínsky prezident Alexander Stubb hral s Trumpom golf. Funguje tento prístup?
Vo fínskom kontexte je to naozaj zaujímavé. Je to pozoruhodná kontinuita v tom, ako naši prezidenti pred Stubbom riešili vzťah so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a ako teraz uplatňujú tú istú stratégiu voči Trumpovi. Fínska hlava štátu Sauli Niinistö hrala s ruským lídrom v roku 2012 hokej. Teraz je to Stubbov golf s Trumpom. Fínsky prezident zároveň občas dá najavo, že celkom jasne vidí, že USA sa čoraz menej zhodujú s našimi hodnotami, ale osobný kontakt je dôležitý. Bolo dobré, že Stubb na jar minulého roka pôsobil ako spojka medzi Ukrajinou a Trumpom. Neviem, do akej miery to stále funguje, možno už ani nie, ale vlani to bolo pomerne užitočné. Najmä po útoku Vancea na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome.
Čo sa týka Rutteho, ten má najhoršiu prácu vo vrcholovej politike, akú si dnes možno predstaviť. Je zrejmé, že najdôležitejšou úlohou každého generálneho tajomníka NATO musí byť snaha udržať transatlantickú alianciu pohromade. A to pravdepodobne nikdy nebolo ťažšie. Na druhej strane si myslím, že Rutte prekročil určité hranice. V skutočnosti nemáme o Grónsku žiadnu dohodu, ale napriek tomu o nej generálny tajomník NATO rokoval s Trumpom. Robil to v mene Grónska a Dánska bez toho, aby na to mal akýkoľvek mandát, čo je problematické, najmä pokiaľ ide o otázky suverenity. Rutte mal tiež nedávno prejav v Európskom parlamente, v ktorom povedal, že Európania musia okamžite zabudnúť na akékoľvek ilúzie, že dokážu urobiť niečo bez Američanov. Je to mimoriadne neužitočné. Takže si myslím, že pre Rutteho je ťažké nájsť rovnováhu medzi tým, ako komunikuje s Trumpom, a tým, čo hovorí európskym spojencom. Myslím si, že práve teraz s tým trochu zápasí.Čítajte viac Európa nie je pri Grónsku bezmocná. Proti Trumpovi dokáže vytiahnuť obranu aj obchod
Keď Trump v januári 2029 opustí Biely dom, bude Grónsko stále súčasťou Dánska alebo ho budú okupovať americké sily, prípadne ho Dánsko predá USA?
Stále bude súčasťou Dánskeho kráľovstva. Celá táto záležitosť je zlá, ale je aj na niečo dobrá. Pre Grónsko NATO spustilo vojenskú operáciu Arctic Sentry. Európa teda ukázala pomerne jednotnú reakciu. Samozrejme, nie všetky krajiny mali pocit, že môžu nahlas vyjadriť solidaritu s Dánskom. Ale boli sme svedkami okamžitej reakcie severských štátov a tiež väčších európskych krajín – Francúzska, Nemecka či Británie. Bol to dobrý postup a Trumpa prinútil, aby prestal s najhoršími hrozbami. Zároveň sa z toho môžu Európania poučiť. Bol to taký „wow moment“, veď sme ukázali jednotný front a fungovalo to. Takže si myslím, že možno dokonca potrebujeme viac takýchto skúseností, aby sme skutočne držali spolu.
Ak budeme hovoriť viac-menej jedným hlasom, môže to fungovať naozaj dobre a je to lepšia stratégia, pokiaľ ide o nastavenie vzťahov s Trumpom. Je potrebné, aby Európa jednoznačne ukázala americkému prezidentovi, keď skutočne prekračuje všetky hranice. Myslím si, že sme vyslali istý signál. Bola som prekvapená, že na Trumpa tak zapôsobilo tých asi deväť ľudí, ktorých severské krajiny celkovo vyslali do Grónska. Osobne som tento krok úplne podcenila, pretože to boli asi dvaja vojaci zo Švédska, traja z Nórska a dvaja z Fínska. Myslela som si, že to na nikoho nezapôsobí, ale v skutočnosti to malo na Trumpa hlboký vplyv. Európa by takéto veci mala robiť častejšie.Čítajte viac Írsky minister pre Pravdu: S Trumpom chceme dialóg, ale o Grónsku sa nedá vyjednávať
Zajtra sa začína Mníchovská bezpečnostná konferencia. Ako ste už spomenuli, vlani bola pomerne dramatická, keď na nej viceprezident Vance zaútočil na európskych spojencov. A to, čo vtedy povedal, bolo nedávno v podstate formalizované v novej americkej Stratégii národnej bezpečnosti. Prišiel čas, aby sme pochovali svetový poriadok, aký vznikol po studenej vojne?
Áno, myslím si, že bohužiaľ áno. Dalo by sa povedať, že možno zomrel už v roku 2022, keď sa začala totálna ruská invázia na Ukrajinu, a teraz nastal čas ho pochovať. Na druhej strane však k tomu nemusíme pristúpiť tak, ako to urobil kanadský premiér Mark Carney na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Predseda vlády vo svojom prejave v podstate povedal, aby sme zabudli na medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Nemyslím si, že je to správna cesta. Podľa mňa by sme sa mali stále pokúšať zachrániť tie časti poriadku založeného na pravidlách, ktoré nám ešte slúžia a fungujú. Nemôžeme podceňovať, aký dôležitý bol tento systém pre malé štáty. Ale aj pre stredne veľké mocnosti, ako Carney naznačoval z kanadského pohľadu – no najmä pre malé štáty, pretože to bol veľmi dobrý poriadok, v ktorom mohli existovať.
Mali by sme teda urobiť všetko pre to, aby sme čelili vzniku nového typu systému založeného na sférach vplyvu. Teda na tom, že väčšie mocnosti by jednoducho diktovali podmienky suverenity a existencie menším štátom, ktoré by to museli akceptovať. Toto by bolo mimoriadne zlé pre európske krajiny, ktoré sú takmer všetky viac-menej malé. Je to výzva pre Európsku úniu aj pre Európu vo všeobecnosti v tom, že sa musíme inak začať pozerať na globálne partnerstvá. Európska komisia sa tomu v oblasti obchodu, samozrejme, venuje. Musíme však začať oveľa užšie spolupracovať s Austráliou, Kanadou, Japonskom, Južnou Kóreou a ďalšími partnermi, ktorí stále vidia zmysel v zachovaní niektorých existujúcich noriem. EÚ vybudovala systém, ktorého fungovanie je založené na veľmi otvorenom globálnom poriadku. Ak sa to zmení, únia sa musí pozrieť na to, čo to znamená pre jej model. Bolo by nebezpečné, keby sme nemali žiadne nové nápady. Pretože áno, medzinárodný poriadok, ktorý sa vytvoril po studenej vojne, už asi neexistuje. Minimálne z hľadiska americkej hegemónie. Musíme však zistiť, čo ešte funguje, a pokúsiť sa to zachovať a prispôsobiť novej ére.Čítajte viac Historička: Trump chce rozdeliť svet medzi USA, Rusko a Čínu a prinútiť ostatných, aby s tým súhlasili
Na prejav premiéra Carneyho, ktorý ste spomenuli, boli vo všeobecnosti pozitívne ohlasy. No Slovensko je, podobne ako Fínsko, krajina s 5,5 milióna obyvateľov. Kanada sa môže označiť za stredne veľkú mocnosť, ale v žiadnom prípade to neplatí pre Slovensko či Fínsko. Existujú teda obavy, že v Trumpovom svete sfér vplyvu na malých štátoch nebude záležať vôbec a v Carneyho svete by to bolo lepšie, ale stále dosť zlé. Je to príliš pesimistický pohľad?
Nanešťastie nie je. Európa ako celok dokáže byť veľmi relevantným globálnym hráčom a už ju tak cez EÚ vnímajú v oblasti obchodu či regulácií. Je pochopiteľné, že v súčasnosti všetci riešia svoje problémy s najdôveryhodnejšími partnermi a je to dobrý spôsob, ako obísť veľké prekážky, ktorým práve čelíme v NATO a do istej miery aj v únii. Musíme si však uvedomiť, že by bolo nesprávne vzdať sa EÚ ako multilaterálneho formátu. Práve teraz by sa mala odvážiť urobiť určité integračné kroky, ktoré boli v minulosti tabu. Inak bude pre menšie európske krajiny, ako sú Slovensko a Fínsko, oveľa ťažšie vydržať tlak, ktorému na medzinárodnej scéne čelíme. Mali by sme o tom oveľa viac komunikovať aj s malými a so strednými štátmi vo svete. Keď sa totiž pozriete napríklad na čínsku podporu Ruska v jeho vojne proti Ukrajine, nie je to veľmi sľubné z hľadiska toho, čo by Peking mohol ponúknuť svetu v rámci poriadku, v ktorom by bol silnejší. Nemalo by sa to páčiť ani štátom globálneho Juhu. Vyzerá to totiž tak, že Číne neprekáža, ak iné veľké mocnosti definujú podmienky existencie pre menšie krajiny. Takýto systém by pre malé štáty nebol veľmi atraktívny.