Drony mexického drogového kartelu narušili vzdušný priestor USA. Sheinbaumová o ničom nevie

Federálny úrad pre letectvo (FAA) v utorok neskoro večer oznámil, že vzdušný priestor nad mestom El Paso bude na desať dní uzavretý pre všetky lietadlá pre nešpecifikované „bezpečnostné dôvody“. Uzavretie FAA zrušil po necelých 24 hodinách.
Americký minister dopravy Sean Duffy na platforme X uviedol, že FAA a ministerstvo obrany „konali rýchlo, aby riešili vpád dronov patriacich kartelu“. „Hrozba bola neutralizovaná a komerčná doprava v regióne nie je ohrozená,“ dodal.
Anonymný predstaviteľ Washingtonu pre agentúru AFP potvrdil, že išlo o „drony mexického drogového kartelu“. Americké ozbrojené sily podľa neho „podnikli kroky na ich zneškodnenie“. Ďalšie podrobnosti neposkytol.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová na tlačovej konferencii uviedla, že jej vláda nemá informácie o dronoch na hranici s USA a uzavretie vzdušného priestoru vyšetruje.
AFP zdôrazňuje, že správa o narušení amerického vzdušného priestoru prichádza približne päť mesiacov po začatí vojenskej kampane USA v Karibiku zameranej na lode podozrivé z pašovania drog. Prezidentovi Donaldovi Trumpovi by tento incident podľa agentúry mohol poskytnúť zámienku na splnenie jeho vyhrážok útočiť aj na pevnine.
El Paso má približne 700-tisíc obyvateľov a je jedným z 25 najväčších miest v Spojených štátoch. Podľa údajov na jeho webovej stránke prešlo spomínaným letiskom medzi januárom a novembrom 2025 takmer 3,5 milióna cestujúcich.