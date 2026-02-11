Pravda Správy Svet Mníchovskú konferenciu bude strážiť päťtisíc policajtov. Mesto sa pripravuje na masové protesty

Nemecko nasadí približne 5-tisíc policajtov na zabezpečenie tohtotýždňovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, pričom pomôžu aj posily zo susedných krajín. Oznámili to v stredu miestne úrady.

Na rokovania o bezpečnostnej politike, ktoré sa uskutočnia od piatka do nedele, sa očakáva účasť viac ako 60 hláv štátov a vlád a približne 100 ministrov zahraničných vecí a obrany. Celkovo má do mesta pricestovať vyše tisíc delegátov zo 120 krajín.

Podľa zástupcu mníchovského policajného prezidenta Christiana Hubera sa počas konferencie uskutoční aj 21 demonštrácií vrátane dvoch zhromaždení namierených proti iránskej vláde. Polícia preto očakáva zvýšené bezpečnostné riziká a veľké presuny ľudí.

Vzdušný priestor nad mestom bude počas podujatia uzavretý pre lietadlá aj drony. Na konferencii sa má zúčastniť aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio spolu s približne 50 členmi amerického Kongresu.

Huber hovoril o „medzinárodnej policajnej operácii“, keďže nemecké bezpečnostné zložky budú vyťažené aj početnými karnevalovými podujatiami po celej krajine. S bezpečnosťou pomôžu jednotky z Francúzska, Rakúska, Švajčiarska a Holandska.

Úrady očakávajú najmä vysokú účasť na sobotňajšom proteste proti iránskemu režimu, kam majú demonštranti prichádzať autobusmi aj letecky z rôznych častí Európy. Oponenti samotnej bezpečnostnej konferencie zároveň nahlásili ďalšie zhromaždenie s účasťou až 4-tisíc ľudí.

