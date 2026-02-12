Živý, v hrobe, nažive. Čo bude s peniazmi, ktoré štát dal rodine ukrajinského vojaka označeného omylom za mŕtveho?

Na webovej stránke Pravdy sme sa mu už venovali pred týždňom, no tento obranca Ukrajiny znovu stojí za pozornosť. Lepšie povedané jeho rodina po tom, čo sa dozvedela, že by mala vrátiť peniaze, ktoré jej štát poskytol po oficiálnom oznámení o smrti Daleckého.
Pripomeňme, že pred necelými štyrmi rokmi úrady informovali príbuzných, že tento rodák z obce Velikij Dorošiv, ktorá sa nachádza v Ľvovskej oblasti, padol na fronte v septembri 2022. Pohreb mal o niekoľko mesiacov na dedinskom cintoríne. „Rodine poskytli výsledky testu DNA, ktorý mal potvrdiť na 99,9 percenta, že telo patrí Daleckému," napísal server RBK-Ukrajina.
Zamestnanci pohrebnej služby neukázali pozostalým telesné pozostatky, rakva smerovala bez predchádzajúceho otvorenia do vykopaného hrobu. Príbuzní by nedokázali identifikovať telo a aspoň sa vyhli strašnému pohľadu. Mŕtvola bola totiž veľmi obhorená a nepochybne už aj v pokročilom štádiu rozkladu, lebo z bojiska ju takmer určite rýchlo nemohli odniesť.
Štát si potom splnil povinnosť: rodine vyplatil 15 miliónov hrivien za padlého vojaka. V prepočte to vychádza bezmála 300-tisíc eur; je to suma, ktorú pozostalí dostávajú po zabitých obrancoch Ukrajiny. Po tom, čo sa tento mesiac Daleckij vrátil živý zo zajatia, sa ozval ombudsman Ľvovskej oblasti s prekvapivou informáciou. Taras Podvornyj povedal, že rodina musí vrátiť 15 miliónov hrivien. „Je to povinný právny postup, pretože nárok na platbu, čiže smrť vojaka, sa ukázal byť neplatný," citoval ho server Suspiľne. Dodal, že najbližší Daleckého sa majú tešiť nie z hrivien, ale z toho, že je naozaj nažive: „Pre rodinu je najväčšie šťastie nepochybne to, že sa Nazar vrátil domov, nie tieto peniaze:"
Po Podvornom sa ozval celoštátny ombudsman. Tento verejný ochranca ľudských práv sa postavil na stranu rodiny: „V súčasnosti na Ukrajine neexistuje mechanizmus nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli vyplatené rodine vojaka, ktorý bol považovaný za mŕtveho, ale neskôr sa vrátil zo zajatia," poznamenal ombudsman Dmytro Lubinec vo vysielaní parlamentného kanálu na YouTube. Jasne dal najavo, že keď štát urobí chybu ako v prípade Daleckého, mal by sa po jej odhalení zachovať veľmi citlivo: „Podľa môjho názoru nikto nemôže rozhodnúť o vrátení alebo o nevrátení peňazí… Budem žiadať, aby práva nášho hrdinu i práva jeho rodiny neboli porušené," doplnil Lubinec.
Pokračoval, že štát sa teraz budú zaoberať tým, ako postupovať v budúcnosti v prípade takého nezvyčajného omylu. Zároveň očakáva, že budú exhumovať telo v hrobe, ktorý mylne pripravili Daleckému, aby skutoční pozostalí mohli nateraz neznámeho mŕtveho po jeho identifikácii pochovať.
Po zverejnení stanoviska rezortu obrany môže byť Lubinec spokojný (a samozrejme, že v prvom rade to platí o príbuzných Daleckého): „Pre ministerstvo obrany je ochrana práv príslušníkov ozbrojených síl a ich rodín absolútnou prioritou. Návrat obrancu, ktorý bol predtým považovaný za mŕtveho, je mimoriadne dôležitou udalosťou pre jeho blízkych a pre celú krajinu. Ďalšia traumatizácia rodiny, ktorá už prešla mimoriadne ťažkými okolnosťami, je neprijateľná."