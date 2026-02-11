Pravda Správy Svet Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení jasného prímeria s Ruskom, vyhlásil Zelenskyj

Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry AFP tak odmietol správy, že jeho administratíva je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr.

11.02.2026 20:48
Zelenskyj a Rutte vzdávajú hold padlým v Kyjeve
Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa v utorok 3. februára)v Kyjeve pripojil k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému pri kladení sviečok k pamätníku padlých vojakov. / Zdroj: Reuters

„K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ uviedol Zelenskyj pre novinárov v hlasovej správe. „Povedal som, že je to veľmi jednoduché: uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia,“ dodal.

Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že „nepriateľské akcie sa skončia do leta“, povedal ukrajinský prezident.

Britský denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje možnosť usporiadať prezidentské voľby v priebehu najbližších troch mesiacov po tom, ako čelil tlaku zo strany Washingtonu, pripomína AFP.

Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené v dôsledku stanného práva od ruskej invázie v roku 2022, vysvetľuje AFP. Rusko sa opakovane pokúšalo spochybniť legitimitu Zelenského, pretože jeho funkčné obdobie oficiálne skončilo v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že ukrajinská verejnosť nemá počas vojny veľký záujem o voľby.

