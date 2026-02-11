Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení jasného prímeria s Ruskom, vyhlásil Zelenskyj

„K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ uviedol Zelenskyj pre novinárov v hlasovej správe. „Povedal som, že je to veľmi jednoduché: uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia,“ dodal.
Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že „nepriateľské akcie sa skončia do leta“, povedal ukrajinský prezident.Čítajte viac Bude mať Ukrajina nových lídrov? Voľby by vyhrala strana, ktorá neexistuje, a generál má šancu nahradiť Zelenského
Britský denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje možnosť usporiadať prezidentské voľby v priebehu najbližších troch mesiacov po tom, ako čelil tlaku zo strany Washingtonu, pripomína AFP.
Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené v dôsledku stanného práva od ruskej invázie v roku 2022, vysvetľuje AFP. Rusko sa opakovane pokúšalo spochybniť legitimitu Zelenského, pretože jeho funkčné obdobie oficiálne skončilo v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že ukrajinská verejnosť nemá počas vojny veľký záujem o voľby.Čítajte viac Zlom v rokovaniach? Kyjev zvažuje priamu cestu za Putinom