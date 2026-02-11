Trump po stretnutí s Netanjahuom: Rokovania s Iránom musia pokračovať

„Nedosiahli sme nič definitívne, okrem toho, že som trval na tom, aby rokovania s Iránom pokračovali, aby sme zistili, či je možné dohodu uzavrieť alebo nie,“ napísal Trump na vlastnej sociálnej sieti Truth Social po viac ako dvojhodinovom rokovaní. Stretnutie s Netanjahuom označil za „veľmi dobré“ a potvrdilo pokračujúci „obrovský vzťah“ medzi dvoma krajinami.
Trump napísal, že preferuje s Iránom uzavrieť dohodu. Pokiaľ to však nepôjde, „uvidíme, aký bude výsledok“. Pripomenul, že naposledy sa to skončilo Operáciou Polnočné kladivo – americkým útokom na iránske jadrové zariadenia.
„Dúfajme, že tentoraz budú rozumnejší a zodpovednejší. Okrem toho sme diskutovali o obrovskom pokroku, ktorý sa dosiahol v Gaze a v regióne všeobecne. Na Blízkom východe skutočne vládne MIER,“ dodal Trump.Čítajte viac Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ
Netanjahu podľa svojej kancelárie na stretnutí trval na „bezpečnostných potrebách štátu Izrael v súvislosti s rokovaniami“. Lídri sa vraj dohodli na ďalšej koordinácii krokov.
Kancelária izraelského premiéra predtým uviedla, že Netanjahu žiada, aby rozhovory s Iránom zahŕňali aj obmedzenia programu balistických rakiet a podpory militantných skupín ako sú Hamas a Hizballáh. Trump sa s Netanjahuom od svojho opätovného nástupu do Bieleho domu stretol už po siedmykrát.