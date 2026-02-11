Pravda Správy Svet V Berlíne zachvátil požiar bytový dom, podľa hasičov je veľa zranených

V Berlíne v stredu večer vypukol požiar vo výškovej budove, je veľa zranených. Oznámili to hasiči, ktorých na mieste zasahuje približne 170. Denník Bild napísal, že medzi ťažko zranenými je aj niekoľko detí.

11.02.2026 23:32
Hasiči uviedli, že celý dom zachvátil hustý dym. „Ošetriť je potrebné veľký počet zranených a osôb postihnutých požiarom,“ uviedli hasiči. Na miesto vyslali aj špeciálny modul na zvládanie rozsiahlych udalostí s veľkým počtom zranených.

Záchranári podľa denníka Bild vyniesli z budovy niekoľko detí a jedného dospelého v bezvedomí, najmenej jednu osobu museli resuscitovať. Denník uviedol, že podľa jeho informácií sú všetci zranení z poschodí nad bytom, v ktorom horelo.

Oheň zachvátil výškovú budovu v štvrti Friedrichsfelde vo východoberlínskej časti Lichtenberg. Budova má podľa denníka Bild 21 poschodí. Z dostupných fotografií vyplýva, že horieť začalo na treťom poschodí.

Hasiči budovu evakuovali a na vyvedenie obyvateľov použili aj evakuačné dýchacie masky. Následne budovu prehľadali, či v nej nezostali ďalší ľudia. Požiar je podľa denníka Bild zrejme uhasený, zo zasiahnutého bytu však stále vychádzal dym.

