V Berlíne zachvátil požiar bytový dom, podľa hasičov je veľa zranených

Hasiči uviedli, že celý dom zachvátil hustý dym. „Ošetriť je potrebné veľký počet zranených a osôb postihnutých požiarom,“ uviedli hasiči. Na miesto vyslali aj špeciálny modul na zvládanie rozsiahlych udalostí s veľkým počtom zranených.
Záchranári podľa denníka Bild vyniesli z budovy niekoľko detí a jedného dospelého v bezvedomí, najmenej jednu osobu museli resuscitovať. Denník uviedol, že podľa jeho informácií sú všetci zranení z poschodí nad bytom, v ktorom horelo.
Oheň zachvátil výškovú budovu v štvrti Friedrichsfelde vo východoberlínskej časti Lichtenberg. Budova má podľa denníka Bild 21 poschodí. Z dostupných fotografií vyplýva, že horieť začalo na treťom poschodí.
Hasiči budovu evakuovali a na vyvedenie obyvateľov použili aj evakuačné dýchacie masky. Následne budovu prehľadali, či v nej nezostali ďalší ľudia. Požiar je podľa denníka Bild zrejme uhasený, zo zasiahnutého bytu však stále vychádzal dym.