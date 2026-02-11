Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti z krytia dokumentov Epsteina

Bondiová počas vypočúvania pred Výborom pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov obhajovala spôsob, akým ministerstvo spravodlivosti spracovalo záznamy o Epsteinovi. Vypočúvanie bolo sprevádzané prítomnosťou viacerých obetí Epsteina. Šéf demokratického klubu výboru Jamie Raskin kritizoval pomalé zverejňovanie vyšetrovania a cenzúru dokumentov.
„Prevádzate masívne krytie Epsteina priamo z ministerstva spravodlivosti,“ povedal Raskin. „Podľa súdneho príkazu a Kongresu ste mali zverejniť šesť miliónov dokumentov, fotografií a videí, no zverejnili ste len tri milióny.“Čítajte viac Epsteinov testament odhalený: najväčší podiel majetku pre partnerku so slovenským pasom. Volal jej tesne pred smrťou
Zákon o transparentnosti súborov Epsteina (EFTA), ktorý Kongres schválil v novembri, prikazuje ministerstvu spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa finančníka do 30 dní. Zákon vyžaduje cenzúru mien a osobných údajov obetí, ktorých podľa FBI bolo viac ako 1 000.
Avšak mená mocných osôb, vrátane politikov ako Trump a viacerých podnikateľov, ktorí boli s Epsteinom v kontakte, nemôžu byť podľa zákona vynechané. Raskin uviedol, že mená páchateľov, sprostredkovateľov, spolupáchateľov a spolukonšpirátorov boli napriek tomu cenzurované.Čítajte viac Šesť mocných začiernili, ale obete ukázali nahé a aj s menami. Zákonodarcovia kritizujú Trumpovu vládu za úpravy v Epstenových spisoch Čítajte viac Trumpov minister obchodu poprel vzťah s Epsteinom, čelí tlaku na rezignáciu