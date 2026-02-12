Ďalšie ultimátum pre Ukrajinu? USA vraj bezpečnostné záruky podmieňujú vyhlásením volieb

Ako v stredu uviedol denník Financial Times, ktorý sa odvolal na nemenovaných ukrajinských a západných predstaviteľov, Kyjev začal prezidentské voľby a referendum plánovať po naliehaní americkej strany.
Biely dom údajne požaduje, aby Ukrajina obe hlasovania uskutočnila už do 15. mája, v opačnom prípade jej hrozí, že USA stiahnu prisľúbené bezpečnostné záruky. Americký prezident Donald Trump by chcel totiž vojnu na Ukrajine ukončiť už do leta.
Zelenskyj dal podľa britských novín najavo, že je pripravený voľby do stanoveného termínu usporiadať – napriek všetkým problémom, ktoré z toho vyplývajú.
Ukrajinský parlament by mal vraj už v marci a apríli schváliť potrebnú legislatívu, aby občania mohli hlasovať aj počas vojny, keďže v súčasnosti to zákon nepripúšťa. Financial Times však upozornil, že napriek americkému ultimátu to Ukrajinci za taký krátky čas zrejme nestihnú.
Okrem technických problémov, ktoré treba vyriešiť, je totiž nevyhnutné dosiahnuť i pokrok v mierových rokovaniach s Ruskom, čo sa zatiaľ nepodarilo. Moskva stále trvá na tom, aby jej Ukrajina odstúpila celé územie Donbasu vrátane častí, ktoré Rusi ešte nedobyli, čo je pre Kyjev neprijateľné.
Rusko v tejto otázke odmieta ustúpiť a Trumpova vláda zdôraznila, že poskytnutie bezpečnostných záruk podmieňuje mierovou dohodou.Čítajte viac Cynický Putin a naivní Američania. Bola chvíľa, keď vyzerali takmer ako priatelia, komentoval mierové rokovania Rusov a Ukrajincov americký predstaviteľ
Ukrajinské médiá v reakcii na článok britských novín uviedli, že Kyjev o vyhlásení volieb a referenda zatiaľ neuvažuje – nie preto, že by nápad odmietal, ale prvoradá je bezpečnosť obyvateľstva.
„Ak Rusi každý deň zabíjajú ľudí, ako môžeme v najbližších týždňoch vyhlásiť alebo vážne zvažovať voľby?“ zdôvodnil podľa spravodajského portálu RBK-Ukraina úradník z prezidentskej kancelárie.
Ako upozornil server Kyiv Independent, pravdivé neboli ani informácie, že to chce Zelenskyj oznámiť 24. februára. „Neplánoval to,“ citoval zdroj z vládnych kruhov. „Ak nie je bezpečnosť, nie je ani nič iné,“ dodal.
O tom, že Biely dom tlačí na Ukrajinu, aby sa tam voľby konali do 15. mája, informovala i agentúra Reuters. „Američania majú naponáhlo,“ povedal jej nemenovaný ukrajinský predstaviteľ.
Aj Zelenskyj uplynulú sobotu priznal, že Trumpova administratíva žiada, aby sa mier medzi Ruskom a Ukrajinou podarilo dohodnúť do začiatku leta.
„Hovoria, že chcú všetko spraviť do júna,“ prezradil novinárom. „Prečo už pred letom?“ položil si otázku a hneď si odpovedal: „Chápeme, že na to majú vplyv ich domáce problémy.“Čítajte viac Ukrajina má právo vybrať si, či vstúpi do NATO. Putinovi by teraz nestačilo nič, čo by mu ponúkli, tvrdí nemecký poslanec
Podľa agentúry Reuters tým myslel novembrové voľby do Kongresu, v ktorých by Trumpovi republikáni mohli prísť o väčšinu. Šéf Bieleho domu by sa preto potreboval prezentovať nejakým úspechom.
A keďže sa rád chváli, že „skončil už osem vojen“ (čo odborníci vyvracajú), chcel by čo najskôr uzavrieť aj tú deviatu, o ktorej kedysi povedal, že ju vyrieši do 24 hodín.
Biely dom však oficiálne poprel, že by Kyjevu určoval nejaké termíny. Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker v utorok novinárov ubezpečil, že jediné, čo USA chcú, je, aby sa boje skončili čo najskôr.
Informácie denníka Financial Times v stredu večer odmietol i Zelenskyj. "Je to veľmi jednoduché: nastoľte prímerie a potom budú voľby. Inými slovami, ide o bezpečnostnú otázku,“ priblížil na tlačovej konferencii.
Američania podľa neho síce otvorili otázku volieb, ale nekládli si to ako podmienku. „Nehrozia stiahnutím bezpečnostných záruk. V skutočnosti nespájajú voľby s bezpečnostnými garanciami,“ objasnil.
Aj keď ukrajinský prezident podľa uniknutých informácií pripustil, že by príprava volieb mohla trvať iba 60 či 90 dní, zodpovední úradníci sú presvedčení, že to zaberie zhruba šesť mesiacov. Jedným z prvých krokov by musela byť zmena legislatívy.
Šéf Kremľa Vladimir Putin často kritizuje, že Zelenskyj nie je legitímnou hlavou štátu, pretože jeho päťročný mandát vypršal už v máji 2024. V skutočnosti však zákon neporušil, lebo po ruskej agresii na Ukrajine vyhlásili stanné právo a legislatíva nedovoľuje, aby sa počas tohto obdobia konali voľby.
Podobné príklady možno nájsť i v minulosti – aj vo Veľkej Británii sa pre druhú svetovú vojnu volilo až v júli 1945, teda takmer po desiatich rokoch.Čítajte viac Vydrží obranný val proti Rusku? Prečo Putin od Ukrajiny žiada celý Donbas
Oveľa väčším problémom je však logistika a bezpečnosť. Ako zaistiť, aby Ukrajinci mohli v pokoji odvoliť, keď sú stále vystavení ruským útokom? Veľkou prekážkou je aj to, že milióny Ukrajincov vyhnala vojna z domovov – buď sa presídlili do iných miest vo vlasti alebo odišli do zahraničia.
Je preto náročné vytvoriť zoznam voličov. Ústredná volebná komisia v Kyjeve tvrdí, že voliť by malo približne 33 miliónov ľudí, z ktorých 5 až 7,5 milióna žije v cudzine a miesto pobytu vyše 1,4 milióna ďalších nie je známe.
Kyjev síce už začiatkom roka vytvoril pracovnú skupinu na prípravu volieb, no zatiaľ sa zišla iba dvakrát a nijaké konkrétne rozhodnutia neprijala. Uskutočnenie volieb na Ukrajine je i súčasťou 20-bodového mierového plánu, o ktorom Ukrajina rokuje s Ruskom.