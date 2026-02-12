Pravda Správy Svet ONLINE: Po ruských útokoch na Dnipro, Kyjev a Odesu hlásia zranených civilistov

Ruská armáda vo štvrtok oznámila, že jej protivzdušná obrana odrazila raketový útok na Volgogradskú oblasť na juhu európskej časti Ruska. Padajúce trosky však spôsobili požiar vo vojenskom objekte a viedli k evakuácii neďalekej obce. Informovala o tom agentúra AFP.

12.02.2026 06:30
Ukrajinskí vojaci, vojna, čln, Foto:
Ukrajinskí vojaci 140. prieskumného práporu. Tamojšie ministerstvo obrany zverejnilo fotografiu s popisom: „Bránime to, čo je naše“.
  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 449 dní
Ruské sily podľa ukrajinskej strany využívajú nové taktiky na útoky proti vojenským cieľom. / Zdroj: Telegram / Serhij „Flash“ Beskrestnov
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

6:30 Ruská armáda vo štvrtok oznámila, že jej protivzdušná obrana odrazila raketový útok na Volgogradskú oblasť na juhu európskej časti Ruska. Padajúce trosky však spôsobili požiar vo vojenskom objekte a viedli k evakuácii neďalekej obce. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Gubernátor oblasti Andrej Bočarov v príspevku na sieti Telegram doplnil, že padajúce trosky spôsobili požiar na území zariadenia ministerstva obrany pri obci Kotlubaň.

Hoci si incident nevyžiadal obete na životoch, v obci Kotlubaň nariadili evakuáciu obyvateľov „s cieľom zaistiť bezpečnosť civilistov pred hrozbou výbuchu počas hasenia požiaru,“ uviedol Bočarov.

Severnejšie, v Tambovskej oblasti, museli po útoku ukrajinského dronu, ktorý spôsobil požiar, evakuovať študentov miestnej strednej školy. „Požiar sa už podarilo uhasiť. K zraneniam nedošlo,“ oznámil tamojší gubernátor Jevgenij Pervyšov.

Ruská armáda v noci na štvrtok pokračovala v útokoch na ciele na Ukrajine, pri ktorých utrpeli zranenia civilisti a vznikli materiálne škody.

V meste Dnipro na východe Ukrajiny boli pri útoku poškodené rodinné domy a autá v jednej z mestských štvrtí, uviedol šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Zranenia utrpelo dojča a štvorročné dievča, ktorým poskytli lekársku pomoc.

Primátor Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že ruská armáda zaútočila na hlavné mesto balistickými raketami, pričom sa zameriavala na objekty infraštruktúry. Podľa veliteľa kyjevskej vojenskej správy Tymura Tkačenka utrpeli zranenia dvaja ľudia.

V Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny ruské jednotky opäť útočili na prístavné mesto Odesu. V jednej z mestských častí bol poškodený objekt infraštruktúry a takisto bizniscentrum, uviedol veliteľ oblastnej vojenskej správy Serhij Lysak. Podľa predbežných informácií utrpela zranenia jedna osoba.

