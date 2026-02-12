Počet obetí brutálneho potlačenia protestov v Iráne presiahol hranicu 7000

Najnovšiu bilanciu o 7002 obetiach zverejnila americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA). Pozorovatelia pripomínajú, že HRANA bola presná aj pri sčítavaní obetí počas predchádzajúcich nepokojov v Iráne, kde spolupracuje so sieťou aktivistov a informátorov. Postupné zvyšovanie počtu mŕtvych súvisí s náročným overovaním informácií, keďže komunikácia s ľuďmi v Iráne je obmedzená.
Iránska vláda zverejnila svoj jediný oficiálny údaj 21. januára, keď informovala o 3117 obetiach. Teokratický režim v minulosti počty obetí nepokojov podhodnocoval alebo o nich vôbec neinformoval.
Agentúra AP nedokázala počet obetí nezávisle overiť, keďže úrady prerušili prístup na internet a medzinárodné telefonické spojenie.
Masové protesty v Iráne vypukli koncom decembra 2025 pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu a rýchlo sa rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď došlo k brutálnym zásahom bezpečnostných zložiek proti protestujúcim.