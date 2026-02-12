Taliansko spúšťa námornú blokádu, môže platiť až pol roka. Deportácie migrantov sa urýchlia

Talianska premiérka Giorgia Meloniová tento zákon, ktorý teraz musia schváliť obe komory parlamentu, označila za splnenie svojho kľúčového volebného sľubu, informovala agentúra ANSA.
Nový zákon okrem iného umožní miestnym úradom zakázať lodiam s migrantmi vstup do talianskych teritoriálnych vôd v prípade vážneho ohrozenia verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti, „ako je konkrétne riziko teroristických činov alebo infiltrácie teroristov“. Ďalším dôvodom môže byť nápor migrantov, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť hraníc.
Takzvaná námorná blokáda môže byť vyhlásená na 30 dní a možno ju predĺžiť maximálne na šesť mesiacov. Migrantom, ktorí sa na týchto lodiach pokúšajú dostať do Európy cez Stredozemné more, môžu talianske úrady na základe nového zákona nariadiť vylodenie v tretích krajinách. Meloniová zdôraznila, že táto možnosť je zlučiteľná s novými pravidlami EÚ.
Európsky parlament (EP) tento týždeň v utorok schválil dve nové únijné nariadenia, podľa ktorých môžu členské štáty odmietnuť azyl a deportovať migrantov, pretože buď pochádzajú z krajiny označenej za bezpečnú, alebo môžu požiadať o azyl v krajine mimo EÚ.
EP v utorok odsúhlasil tiež vytvorenie prvého únijného zoznamu bezpečných krajín pôvodu. Je na ňom aj Albánsko, kde Taliansko v roku 2024 na základe dohody s Tiranou vybudovalo dve centrá, kam predvlani koncom roka začalo prepravovať niektorých migrantov zadržaných na mori.
Išlo iba o dospelých mužov v dobrom zdravotnom stave, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré talianska vláda považuje za bezpečné. V týchto strediskách mali čakať na vybavenie žiadostí o azyl a prípadné vyhostenie. Po prevezení prvých niekoľkých málo utečencov ale musel Rím systém zastaviť, pretože podľa talianskych sudcov nebol v súlade s právom Únie, čo potvrdil aj Súdny dvor EÚ.
Okrem možnosti takzvanej námornej blokády, ktorá počíta aj s pokutami až do 50-tisíc eur či zabavením lode v prípade opakovaného porušenia blokády, zahŕňa návrh zákona aj opatrenia na urýchlenie deportácií odsúdených migrantov. Rozšíriť sa má počet trestných činov, za ktoré je deportácia možná, napríklad aj za násilie proti verejnému činiteľovi, domáce otroctvo či zneužívanie.
„Každý, kto chce žiť v Taliansku, musí rešpektovať zákony talianskeho štátu, inak bude deportovaný," uviedla Meloniová, ktorá vyzvala taliansky parlament na rýchle schválenie nových predpisov.