Putin spravil nečakaný ťah: Vzdal sa velenia gardy

Doteraz bola Rosgvardija priamo podriadená prezidentovi. O rozhodnutí, ktoré nadobudlo účinnosť okamžite, informovala agentúra RIA Novosti. Generálny štáb bude zároveň koordinovať jej nasadenie a zabezpečovať jej účasť na tvorbe a realizácii štátnej politiky, ako aj dohliadať na jej organizačný rozvoj a mobilizačnú pripravenosť.
Rosgvardija vznikla v roku 2016 ako nástupca vnútorných vojsk ministerstva vnútra. Medzi jej hlavné úlohy patrí ochrana štátnych hraníc a strategických objektov, boj proti terorizmu či zásahy pri potláčaní protestov.
Presný dôvod jej začlenenia pod armádne velenie nie je známy. Tento krok však naznačuje dôveru, ktorú Putin prejavuje generálnemu štábu a jeho náčelníkovi Valerijovi Gerasimovovi, a to aj napriek sporom s vedením armády a ministrom obrany na začiatku vojny. Inštitút pre štúdium vojny (ISW) upozornil, že Rosgvardija mohla zlyhať pri plnení svojich úloh, keď nedokázala zabrániť vzbure šéfa Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorej jednotky Rusko vo veľkej miere využívalo.
Zmena velenia môže súvisieť aj s nedostatočnou ochranou hraníc. V lete 2024 sa Rosgvardiji nepodarilo zabrániť ukrajinskému prieniku do Kurskej oblasti, hoci ochrana hranice patrila medzi jej kompetencie. Už v prvých mesiacoch vojny na Ukrajine sa navyše ukázalo, že jej jednotky neboli na podobné operácie dostatočne pripravené a ich výkony boli slabé.
Podriadenie Rosgvardije generálnemu štábu môže byť súčasťou snahy zjednotiť velenie všetkých síl nasadených na Ukrajine a zabezpečiť jednotný a kvalitnejší výcvik.
Ak bude pod priamym dohľadom generálneho štábu, môže sa tiež jednoduchšie stať zdrojom personálnych posíl pre frontové línie, kde noví vojaci nahrádzajú padlých či zranených. Počet príslušníkov Rosgvardije sa vlani odhadoval na 350– až 370-tisíc.
Nie je vylúčené ani to, že do jej štruktúr budú začlenení aj členovia zložiek ministerstva pre mimoriadne situácie, medzi ktorých patria napríklad hasiči a záchranári. Tých je približne 50-tisíc.