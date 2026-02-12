Pravda Správy Svet Macron nazval Muska „predotovaným chlapíkom“. Odpoveď šéfa X na seba nenechala dlho čakať

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stredajšieho samitu v belgickom meste Antverpy kritizoval Elona Muska za údajné prehnané štátne dotácie, ktoré americký podnikateľ podľa neho dostáva.

12.02.2026 11:12
Elon Musk / Emmanuel Macron / Foto:
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a miliardár Elon Musk
Macron tieto dotácie uviedol ako príklad, prečo je potrebné, aby Európska únia masívne investovala a používala spoločné financovanie s cieľom podporiť európsky priemysel.

Prezident Macron poukázal na to, že aj keď je v USA veľa súkromných investícií, existuje aj výrazná podpora z verejných zdrojov. „Každý je fascinovaný Starlinkom…Ale ak ste realistický, pán Musk je pravdepodobne jedným z tých, ktorí mali vo vreckách najviac miliárd dolárov amerických daňových poplatníkov v rámci dotácií,“ povedal Macron.

Nazval ho „prehnane dotovaným“ a označil tento prístup za „super-inovatívny“. Dodal tiež, že viac spoločných dlhopisov EÚ je jedinou cestou, ako konkurovať ekonomicky superveľmociam ako USA a Čína.

Elon Musk na tieto slová rýchlo reagoval na svojej sociálnej sieti X, ktorú vlastní. Uviedol, že európske štáty dotujú svoj priemysel viac než USA a ak sa zrátajú všetky vládne financie, ktoré Tesla a SpaceX kedy dostali, predstavujú len približne 1 % z celkovej hodnoty týchto spoločností. „Naproti tomu v prípade hlavných amerických a európskych leteckých spoločností financovanie zo strany štátov presahuje 100 percent ich hodnoty,“ dodal Musk.

Týmto slovným výmenám predchádzalo Macronovo vyzvanie na podporu európskeho priemyslu a zreteľ na potrebu vzájomného financovania v rámci Európskej únie, aby mohla konkurovať globálnym ekonomickým veľmociam.

