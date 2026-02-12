Ďalšia rana pre Metu. Rusko zablokovalo aj WhatsApp. Choďte na Max, odkázal nepriamo Kremeľ

Ruský režim zablokoval ešte v marci 2022, pár dní po invázii na Ukrajinu, aj sociálne siete Facebook a Instagram a Federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) zaradila americkú spoločnosť Meta, ktorá obe siete vlastní, na zoznam „teroristických a extrémistických“.
Americký technologický gigant sa tak ocitol medzi teroristickými organizáciami ako Taliban, ruskými opozičnými skupinami alebo krajne pravicovými nacionalistami. Rusko už v marci zakázalo prostredníctvom súdneho príkazu sociálne siete Facebook a Instagram za údajné „vykonávanie extrémistických aktivít“. Ich materskú firmu Meta úrady predtým obvinili za tolerovanie rusofóbie na sociálnych sieťach počas vojny na Ukrajine.
Meta ešte pred súdnym príkazom z 10. marca oznámila zmenu svojich pravidiel a umožnila na svojich platformách vyjadriť hnev voči ruským ozbrojeným silám, ale nie voči ruským civilistom. Meta svoj postoj neskôr upravila tak, aby sa voľnejšie pravidlá pre vyjadrenie hnevu vzťahovali iba na prispievateľov z Ukrajiny.Čítajte viac ONLINE: Ako dlho bude Rusku trvať dobytie zvyšku Donbasu? NATO kolaps ukrajinského frontu neočakáva
„Takéto rozhodnutie bolo skutočne prijaté a implementované,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o zákaze aplikácie.
Peskov uviedol, že rozhodnutie o zablokovaní Whatsupu bolo prijaté na základe jeho „neochoty dodržiavať normy a literu ruského práva“.
Choďte na Max
Agentúra Reuters predtým vo štvrtok uviedla, že podľa tvrdení spoločnosti Meta sa už Rusko pokúsilo „úplne zablokovať“ aplikáciu WhatsApp, aby jej používateľov presmerovalo na štátom podporovanú platformu Max. Tento krok by mohol podľa nej zasiahnuť až 100 miliónov používateľov.
Britská stanica BBC doplnila, že od roku 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých nových zariadeniach predávaných v Rusku a používať ju musia aj štátni zamestnanci, učitelia a študenti.Čítajte viac Koniec Telegramu v Rusku? Digitálna opona sa zaťahuje
„Dnes sa ruská vláda pokúsila úplne zablokovať WhatsApp s cieľom presmerovať ľudí na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu,“ uviedla spoločnosť WhatsApp na sociálnej sieti X. Meta zároveň zdôraznila, že robí všetko pre to, aby jej používatelia v Rusku zostali pripojení.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre agentúru TASS uviedol, že návrat aplikácie do Ruska závisí od „plnenia legislatívy“ a prípadného dialógu medzi spoločnosťou Meta a ruskými orgánmi.