Pravda Správy Svet Moskva reaguje na tlak Washingtonu. Rusko pošle Kube ropu, hovorí o obrane ostrova

Moskva reaguje na tlak Washingtonu. Rusko pošle Kube ropu, hovorí o obrane ostrova

Rusko sa v blízkej budúcnosti chystá poslať na Kubu ropu a pohonné hmoty.

12.02.2026 12:13
Jadrová ponorka / Kazaň / Kuba / Foto: ,
Ľudia odetí v ruských zástavách sledujú ruskú ponorku na jadrový pohon Kazaň v prístave v Havane, jún 2024
debata (2)

S odvolaním sa na ruské veľvyslanectvo na Kube o tom píše web ruského denníka Izvestija. Rusko podľa webu naposledy dodalo ostrovu ropu vlani vo februári, keď tam poslalo náklad v objeme 100-tisíc ton. Kuba teraz zažíva palivovú krízu, pretože jej Spojené štáty blokujú dodávky ropy.

Trump: Kuba nebude schopná prežiť, keď na ňu zatlačíme (Video z 30.01.2026)
Video
Zdroj: Reuters

„V blízkej budúcnosti sa očakávajú dodávky ropy a ropných produktov z Ruska na Kubu ako humanitárnu pomoc,“ cituje denník diplomata z ruského veľvyslanectva.

Kuba sa pri dodávkach ropy historicky spoliehala na Venezuelu. Od polovice minulého decembra, keď USA začali vývoz z tejto juhoamerickej krajiny blokovať, ale nedostal karibský ostrovný štát od svojho hlavného spojenca žiadnu ropu ani ropné produkty.

Tento rok v januári potom vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila dodávky ropy z Venezuely na Kubu zastaviť. Krok prišiel po tom, čo americké jednotky uniesli venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu, ktorých americká vláda viní z narkoterorizmu.

Kubánci vítali ruskú jadrovú ponorku i bojové lode

Ponorka a niekoľko lodí ruského vojnového námorníctva vplávalo do havanského prístavu.

Fotogaléria
Ľudia odetí v ruských zástavách sledujú ruskú...
Kubánci sledujú ruskú fregatu triedy Admirál...
+6Kubánci sa pozerajú na ruskú fregatu triedy...

Rusko uviedlo, že situácia s palivami na Kube je kritická a že snahy Washingtonu zadusiť ekonomiku ostrova spôsobujú mnoho ťažkostí. Rusko, ktoré vedie štvrtým rokom vojnu proti Ukrajine, je odhodlané zasiahnuť proti akejkoľvek vojenskej intervencii. Moskva vyjadrila solidaritu s Kubou a Venezuelou.

Kuba varovala medzinárodné letecké spoločnosti, že na ostrove už nebude k dispozícii letecké palivo. Podľa agentúry Reuters je to najnovšia známka toho, že situácia sa rýchlo zhoršuje. Rusko už v stredu oznámilo, že pozastaví lety na Kubu, keď ostrov opustia ruskí turisti.

Cuba Gas Lines Čítajte viac Mexiko vyslalo na Kubu vojnové lode s pomocou. Režim zakázal lietadlám tankovať na ostrove palivo
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ropa #Rusko #USA #Kuba
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"