Moskva reaguje na tlak Washingtonu. Rusko pošle Kube ropu, hovorí o obrane ostrova

S odvolaním sa na ruské veľvyslanectvo na Kube o tom píše web ruského denníka Izvestija. Rusko podľa webu naposledy dodalo ostrovu ropu vlani vo februári, keď tam poslalo náklad v objeme 100-tisíc ton. Kuba teraz zažíva palivovú krízu, pretože jej Spojené štáty blokujú dodávky ropy.
„V blízkej budúcnosti sa očakávajú dodávky ropy a ropných produktov z Ruska na Kubu ako humanitárnu pomoc,“ cituje denník diplomata z ruského veľvyslanectva.
Kuba sa pri dodávkach ropy historicky spoliehala na Venezuelu. Od polovice minulého decembra, keď USA začali vývoz z tejto juhoamerickej krajiny blokovať, ale nedostal karibský ostrovný štát od svojho hlavného spojenca žiadnu ropu ani ropné produkty.
Tento rok v januári potom vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila dodávky ropy z Venezuely na Kubu zastaviť. Krok prišiel po tom, čo americké jednotky uniesli venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu, ktorých americká vláda viní z narkoterorizmu.
Ponorka a niekoľko lodí ruského vojnového námorníctva vplávalo do havanského prístavu.
Rusko uviedlo, že situácia s palivami na Kube je kritická a že snahy Washingtonu zadusiť ekonomiku ostrova spôsobujú mnoho ťažkostí. Rusko, ktoré vedie štvrtým rokom vojnu proti Ukrajine, je odhodlané zasiahnuť proti akejkoľvek vojenskej intervencii. Moskva vyjadrila solidaritu s Kubou a Venezuelou.
Kuba varovala medzinárodné letecké spoločnosti, že na ostrove už nebude k dispozícii letecké palivo. Podľa agentúry Reuters je to najnovšia známka toho, že situácia sa rýchlo zhoršuje. Rusko už v stredu oznámilo, že pozastaví lety na Kubu, keď ostrov opustia ruskí turisti.Čítajte viac Mexiko vyslalo na Kubu vojnové lode s pomocou. Režim zakázal lietadlám tankovať na ostrove palivo