Dcéra Kim Čong-una bude čoskoro menovaná jeho následníčkou, tvrdia tajní

Dospievajúca dcéra severokórejského vodcu Kim Čong-una bude čoskoro menovaná jeho následníčkou a štvrtou generáciou pokračujúcej severokórejskej vládnucej dynastie. Predpokladá to juhokórejská rozviedka, ktorá túto informáciu oznámila juhokórejským poslancom, píše agentúra AP.

12.02.2026 12:19
Vodca KĽDR Kim Čong-un a jeho dcéra Kim Ču-e si prezerajú dokončený hotel v Samdžijone, severovýchodne od Pchjongjangu v Severnej Kórei v sobotu 20. decembra 2025.
Hodnotenie Národnej spravodajskej služby (NIS) prichádza v čase, keď sa v KĽDR chystá najväčší politický zjazd, na ktorom by mal Kim Čong-un načrtnúť hlavné politické ciele na nasledujúcich päť rokov a podniknúť kroky na posilnenie svojej autoritárskej vlády. Zjazd sa bude konať koncom mesiaca.

NIS poslancom za zatvorenými dverami oznámila, že pozorne sleduje, či sa Kimova dcéra, ktorá sa zrejme volá Kim Ču-e a má asi 13 rokov, objaví po otcovom boku pred tisíckami delegátov na nadchádzajúcom zjazde vládnucej Kórejskej strany práce.

Kim Ču-e sa prvýkrát objavila na verejnosti spoločne so svojim otcom pri teste rakety dlhého doletu v novembri 2022. Odvtedy ho sprevádza na čoraz väčšom počte akcií vrátane testov zbraní, vojenských prehliadok či otvárania tovární. V septembri minulého roka s ním išla do Pekingu na summit Kim Čong-una s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Zdroj: Reuters

Špekulácie o jej politickej budúcnosti zosilneli minulý mesiac, keď sa pripojila k svojim rodičom pri novoročnej návšteve paláca Kumsusan v Pchjongjangu, posvätného rodinného mauzólea, kde sú vystavené balzamované telá jej zosnulého dedka Kim Čong-ila a pradedočka Kim Ir-sena. Niektorí odborníci túto návštevu vnímali ako doteraz najvýznamnejšie znamenie, že je pripravená stať sa nástupkyňou svojho 42-ročného otca.

Viac na túto tému: #KĽDR #Severná Kórea #Kim Čong-un #Kim Ču-e
